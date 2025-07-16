ФОТО. Тренировка Шахтера. Последние приготовления перед вылетом в Финляндию

Футболисты «Шахтера» продолжают подготовку к выездному матчу Лиги Европы УЕФА против «Ильвеса», который состоится в ближайший четверг в Тампере. Как и в предыдущие дни, 15 июля команда Арды Турана провела одну вечернюю тренировку.

Дончане начали с разминки, затем поработали в традиционных квадратах над удержанием мяча, а основную часть занятия посвятили работе в двух группах: пока одни отрабатывали тактику, другие совершенствовали различные игровые элементы, выполняя задания тренерского штаба. Тренировка длилась стандартные 75 минут.

В среду, 16 июля, «горняки» отправятся в финский Тампере, где вечером пройдут открытая тренировка команды, а также предматчевая пресс-конференция тренера и игрока.

Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Ильвес» – «Шахтер» состоится 17 июля в Тампере (Финляндия) на стадионе Tammelan Stadion. Начало встречи – в 19:00 по киевскому и местному времени.