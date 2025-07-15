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Лига Европы
15 июля 2025, 15:43 | Обновлено 15 июля 2025, 15:50
63
0

ФОТО. Тренировка Шахтера. Три станции, акцент – на игровых компонентах

Горняки продолжают учебно-тренировочный сбор в словенском Брдо

15 июля 2025, 15:43 | Обновлено 15 июля 2025, 15:50
63
0
ФОТО. Тренировка Шахтера. Три станции, акцент – на игровых компонентах
ФК Шахтер

В понедельник, 14 июля, «Шахтер» провел очередную тренировку в словенском Брдо. Команда под руководством Арды Турана сделала акцент на игровых компонентах.

Занятие началось с традиционной разминки, затем последовала работа с мячом, а основная часть состояла из прохождения трех станций, где футболисты небольшими группами отрабатывали различные игровые упражнения, которые выполняли с высокой интенсивностью, что также позволило тренерскому штабу дать подопечным серьезную физическую нагрузку. В целом сессия длилась 1 час и 15 минут.

На 15 июля у команды запланировано теоретическое занятие с видеоанализом и вечерняя сессия на поле. Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Ильвес» – «Шахтер» состоится 17 июля в Тампере (Финляндия) на стадионе Tammelan. Начало встречи – в 19:00 по киевскому и местному времени.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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