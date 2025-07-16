Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это очень угнетает». Нагорняк прокомментировал матч с Буковиной
Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 14:02 |
736
0

«Это очень угнетает». Нагорняк прокомментировал матч с Буковиной

«Эпицентр» уступил со счетом 0:2

16 июля 2025, 14:02 |
736
0
«Это очень угнетает». Нагорняк прокомментировал матч с Буковиной
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк дал несколько комментариев после поражения в матче с «Буковиной» со счетом 0:2:

– Сергей Николаевич, результат матча с «Буковиной» не в нашу пользу. Но, как вы неоднократно подчеркивали после контрольных матчей, для вас счет на табло в таких играх не имеет значения. А вот содержание игры... Вы довольны содержанием?

– Сегодня ничего не было. Видел, что ребята очень устали, поэтому не было ни содержания, ни желания. К сожалению. Терпели, как могли. Наверное, тринадцатый день сборов… слишком много для них. Но ничего страшного, нужно через это пройти.

– Вы связываете это с нагрузками, под которыми были ребята? В чем причина несвойственной «Эпицентру» игры против «Буковины», которая уже не та, которую мы видели в прошлом сезоне?

– И «Буковина» не та, и мы немного изменились. Здесь уже нельзя сравнивать. Я понимаю – все привыкли к тому, что мы выигрываем, но это сборы и мы получаем определенную информацию. В частности, и о том, кто и как может терпеть. К сожалению, нам сегодня ничего не удалось, разве что фрагментарно. Но голы пропустили только мы. Меня больше беспокоит то, что сегодня не было смысла игры. «Буковина» была быстрее во всех аспектах. Факт остается фактом – мы проиграли по всем параметрам.

– Вы не любите кого-то выделять, но может быть, увидели сегодня на поле в составе «Эпицентра» игрока, который был лидером на поле в матче против «Буковины»?

– Да сегодня никого выделить нельзя – все были какие-то аморфные… Для меня это самое обидное, что сегодня даже не могу кого-то одного отметить. Это очень угнетает.

– Болельщики спрашивают, почему давно не видели на поле Ивана Бендеру и Андрея Липовуза. Можете прояснить ситуацию?

– Они травмированы, поэтому и не играют. Ждем, когда они смогут полноценно тренироваться.

– Матч с «Буковиной» был завершающим на втором этапе подготовки. Далее – заключительные сборы, наверное, самые ответственные. Третий этап будет тяжелее?

– Он будет другим. Первый и второй этапы были тяжелыми, поскольку у нас были двукратные тренировки, мощные физические нагрузки. А впереди – будем уже больше подходить к чемпионату в игровом режиме. Но легко точно не будет. Сыграем и два контрольных матча. Итак, готовимся!

Ранее сообщалось о том, что «Буковина» в спарринге обыграла «Эпицентр».

По теме:
Источник: новичок УПЛ договорился о трансфере двух игроков из Испании
Обменялись голами. Полесье сыграло вничью с вице-чемпионом Венгрии
Защитник Карпат отправился на операцию в Мюнхен
Сергей Нагорняк Эпицентр Каменец-Подольский Буковина Черновцы контрольные матчи УПЛ Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Эпицентр
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль
Футбол | 15 июля 2025, 15:49 5
ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль
ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль

Парижане серьезно интересуются Коулом Палмером из Челси

Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
Футбол | 16 июля 2025, 06:30 0
Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025

Парижане не отказались от идеи трансфера

ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал украинца с Динамо
Футбол | 16.07.2025, 13:34
ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал украинца с Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал украинца с Динамо
Экс-тренер Барселоны: «Он выиграет Золотой мяч, если не сейчас, то позже»
Футбол | 16.07.2025, 13:51
Экс-тренер Барселоны: «Он выиграет Золотой мяч, если не сейчас, то позже»
Экс-тренер Барселоны: «Он выиграет Золотой мяч, если не сейчас, то позже»
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
Другие виды | 15.07.2025, 22:23
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
14.07.2025, 09:04 2
Футбол
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
15.07.2025, 08:58 13
Футбол
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
14.07.2025, 13:40 14
Футбол
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
15.07.2025, 07:36 2
Футбол
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
14.07.2025, 08:52 1
Бокс
Прыжки в высоту. Табашник взяла золото и установила рекорд арены в Марселе
Прыжки в высоту. Табашник взяла золото и установила рекорд арены в Марселе
14.07.2025, 22:17
Другие виды
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
14.07.2025, 19:07 3
Бокс
Украинский боксер: «Ломаченко? Наверное, для него это очень больно»
Украинский боксер: «Ломаченко? Наверное, для него это очень больно»
15.07.2025, 08:07 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем