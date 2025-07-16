«Это очень угнетает». Нагорняк прокомментировал матч с Буковиной

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк дал несколько комментариев после поражения в матче с «Буковиной» со счетом 0:2:

– Сергей Николаевич, результат матча с «Буковиной» не в нашу пользу. Но, как вы неоднократно подчеркивали после контрольных матчей, для вас счет на табло в таких играх не имеет значения. А вот содержание игры... Вы довольны содержанием?

– Сегодня ничего не было. Видел, что ребята очень устали, поэтому не было ни содержания, ни желания. К сожалению. Терпели, как могли. Наверное, тринадцатый день сборов… слишком много для них. Но ничего страшного, нужно через это пройти.

– Вы связываете это с нагрузками, под которыми были ребята? В чем причина несвойственной «Эпицентру» игры против «Буковины», которая уже не та, которую мы видели в прошлом сезоне?

– И «Буковина» не та, и мы немного изменились. Здесь уже нельзя сравнивать. Я понимаю – все привыкли к тому, что мы выигрываем, но это сборы и мы получаем определенную информацию. В частности, и о том, кто и как может терпеть. К сожалению, нам сегодня ничего не удалось, разве что фрагментарно. Но голы пропустили только мы. Меня больше беспокоит то, что сегодня не было смысла игры. «Буковина» была быстрее во всех аспектах. Факт остается фактом – мы проиграли по всем параметрам.

– Вы не любите кого-то выделять, но может быть, увидели сегодня на поле в составе «Эпицентра» игрока, который был лидером на поле в матче против «Буковины»?

– Да сегодня никого выделить нельзя – все были какие-то аморфные… Для меня это самое обидное, что сегодня даже не могу кого-то одного отметить. Это очень угнетает.

– Болельщики спрашивают, почему давно не видели на поле Ивана Бендеру и Андрея Липовуза. Можете прояснить ситуацию?

– Они травмированы, поэтому и не играют. Ждем, когда они смогут полноценно тренироваться.

– Матч с «Буковиной» был завершающим на втором этапе подготовки. Далее – заключительные сборы, наверное, самые ответственные. Третий этап будет тяжелее?

– Он будет другим. Первый и второй этапы были тяжелыми, поскольку у нас были двукратные тренировки, мощные физические нагрузки. А впереди – будем уже больше подходить к чемпионату в игровом режиме. Но легко точно не будет. Сыграем и два контрольных матча. Итак, готовимся!

Ранее сообщалось о том, что «Буковина» в спарринге обыграла «Эпицентр».