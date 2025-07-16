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Испания
16 июля 2025, 13:51 | Обновлено 16 июля 2025, 13:53
798
1

Экс-тренер Барселоны: «Он выиграет Золотой мяч, если не сейчас, то позже»

Оскар Лопес похвалил Ламинв Ямаля за его развитие

16 июля 2025, 13:51 | Обновлено 16 июля 2025, 13:53
798
1
Экс-тренер Барселоны: «Он выиграет Золотой мяч, если не сейчас, то позже»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Бывший тренер молодежных команд «Барселоны» Оскар Лопес поделился мыслями относительно развития молодого таланта каталонцев Ламина Ямаля.

Экс-специалист уверен, что молодой игрок обязательно выиграет Золотой мяч, однако для этого ему придется пройти нелегкие испытания.

«Выиграет ли Ямаль Золотой мяч? Возможно, еще не в этом году, но в будущем он обязательно его получит, потому что он действительно отличается от всех остальных. Главное сейчас – это защитить его и направить, ведь мир, в котором он оказался, может оказаться очень сложным в психологическом плане, когда тебе всего 18.

Ламин – парень, который в 18 лет имеет возможность контактировать с огромным количеством людей во всем мире, и поэтому очень легко потерять ориентиры. В таком контексте становятся решающими установки семьи, его окружения и тренера Ханси Флика. Игрок с таким феноменальным талантом не может угаснуть за 2-3 года», – сказал Оскар.

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Ламин Ямаль Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 1
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SHN
Сейчас это дикость. Рвфинья и то провел лучше сезон.
Уже не говоря про отсутствие европейских трофеев 
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