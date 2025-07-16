Экс-тренер Барселоны: «Он выиграет Золотой мяч, если не сейчас, то позже»

Бывший тренер молодежных команд «Барселоны» Оскар Лопес поделился мыслями относительно развития молодого таланта каталонцев Ламина Ямаля.

Экс-специалист уверен, что молодой игрок обязательно выиграет Золотой мяч, однако для этого ему придется пройти нелегкие испытания.

«Выиграет ли Ямаль Золотой мяч? Возможно, еще не в этом году, но в будущем он обязательно его получит, потому что он действительно отличается от всех остальных. Главное сейчас – это защитить его и направить, ведь мир, в котором он оказался, может оказаться очень сложным в психологическом плане, когда тебе всего 18.

Ламин – парень, который в 18 лет имеет возможность контактировать с огромным количеством людей во всем мире, и поэтому очень легко потерять ориентиры. В таком контексте становятся решающими установки семьи, его окружения и тренера Ханси Флика. Игрок с таким феноменальным талантом не может угаснуть за 2-3 года», – сказал Оскар.