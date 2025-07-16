Экс-тренер Барселоны: «Он выиграет Золотой мяч, если не сейчас, то позже»
Оскар Лопес похвалил Ламинв Ямаля за его развитие
Бывший тренер молодежных команд «Барселоны» Оскар Лопес поделился мыслями относительно развития молодого таланта каталонцев Ламина Ямаля.
Экс-специалист уверен, что молодой игрок обязательно выиграет Золотой мяч, однако для этого ему придется пройти нелегкие испытания.
«Выиграет ли Ямаль Золотой мяч? Возможно, еще не в этом году, но в будущем он обязательно его получит, потому что он действительно отличается от всех остальных. Главное сейчас – это защитить его и направить, ведь мир, в котором он оказался, может оказаться очень сложным в психологическом плане, когда тебе всего 18.
Ламин – парень, который в 18 лет имеет возможность контактировать с огромным количеством людей во всем мире, и поэтому очень легко потерять ориентиры. В таком контексте становятся решающими установки семьи, его окружения и тренера Ханси Флика. Игрок с таким феноменальным талантом не может угаснуть за 2-3 года», – сказал Оскар.
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