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Англия
16 июля 2025, 13:29 | Обновлено 16 июля 2025, 13:31
133
0

МЮ вступил в переговоры за защитника из АПЛ. Среди конкурентов – Милан

«Брайтон» готов попрощаться с Первисом Эступиньяном

16 июля 2025, 13:29 | Обновлено 16 июля 2025, 13:31
133
0
МЮ вступил в переговоры за защитника из АПЛ. Среди конкурентов – Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Первис Эступиньян

27-летний фланговый защитник сборной Эквадора и «Брайтона» Первис Эступиньян попал в список пожеланий известного клуба «Манчестер Юнайтед».

«Дьяволы» провели первые переговоры с клубом по трансферу защитника, однако четкого ответа от «чаек» клуб не получил.

Конкурентом «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке является итальянский «Милан», который также работает над переходом игрока.

Примечательно, что «Брайтон» открыт к переговорам с клубом и не против отпустить Первиса.

За три года в английском клубе Эступиньян отыграл 104 поединка, забил пять мячей и оформил 14 ассистов.

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Первис Эступиньян Брайтон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Андрей Витренко Источник: talkSPORT
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