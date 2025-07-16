Стало известно, когда Динамо презентует новый комплект формы

Действующий победитель Украинской Премьер-лиги, «Динамо» Киев, определилось с датой и время представления новой формы на сезон 2025/26.

По информации клубной пресс-службы, «бело-синие» презентуют игровой комплект уже 17 июля в 10:00 по киевскому времени.

«Завтра. 10:00. Ждете?», – написало «Динамо» в клубном телеграмме.

В новой экипировке появится третья звезда над эмблемой клуба – в честь юбилейного, 30-го, чемпионства, добытого киевлянами в сезоне 2024/25.