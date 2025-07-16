Украина. Премьер лига16 июля 2025, 12:54 | Обновлено 16 июля 2025, 12:59
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Стало известно, когда Динамо презентует новый комплект формы
Столичный клуб анонсировал дату и время представления
16 июля 2025, 12:54 | Обновлено 16 июля 2025, 12:59
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Действующий победитель Украинской Премьер-лиги, «Динамо» Киев, определилось с датой и время представления новой формы на сезон 2025/26.
По информации клубной пресс-службы, «бело-синие» презентуют игровой комплект уже 17 июля в 10:00 по киевскому времени.
«Завтра. 10:00. Ждете?», – написало «Динамо» в клубном телеграмме.
В новой экипировке появится третья звезда над эмблемой клуба – в честь юбилейного, 30-го, чемпионства, добытого киевлянами в сезоне 2024/25.
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