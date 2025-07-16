Киевское «Динамо» в своих социальных сетях опубликовало видео-анонс выхода новой игровой формы на сезон 2025/26.

«Скоро», – подписала ролик пресс-служба столичного клуба.

По видео можно четко понять, что на новой форме эмблема киевлян будет содержать 3 звезды, а также частично разобрать узор на футболке.

Сезон УПЛ 2024/25 «Динамо» под руководством Александра Шовковского завершило на 1-м месте в турнирной таблице, набрав 70 очков в 30 матчах чемпионата Украины. Это чемпионство стало 30-м в истории «Динамо».

ВИДЕО. «Скоро». Динамо анонсировало выход новой формы