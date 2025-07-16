Динамо сделало предложение по легионеру. Воспитанник именитого клуба

Киевское «Динамо» сделало предложение по французскому защитнику словенского «Копера» Ахмеду Сидибе, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, чемпион Украинской Премьер-лиги предложил словенскому клубу 1,5 миллиона евро за 23-летнего футболиста. Сам игрок склоняется к другим вариантам, в том числе из Серии B и французской Лиги 1.

В прошедшем сезоне Ахмед Сидибе провел 38 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться 1 голом и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро

Ахмед Сидибе является воспитанником «Сент-Этьена».

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» может подписать французского защитника.