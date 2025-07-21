ФОТО. Голая и мокрая. Бывшая экс-звезды Динамо сделала очень горячий снимок

Альвина Царенко, экс-подруга бывшего футболиста киевского «Динамо» Беньямина Вербича, опубликовала откровенную фотографию в своем Instagram-аккаунте.

На снимке соблазнительная блондинка позирует мокрой и полностью обнаженной, прикрывая грудь локтями, а интимные места – эмодзи.

Напомним, Беньямин Вербич и Альвина Царенко имеют общего ребенка, который родился в 2021 году. После развода между ними произошел ряд конфликтов – на эту тему Sport.ua сделал отдельный материал.

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