Украина. Премьер лига21 июля 2025, 19:42 |
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ФОТО. Голая и мокрая. Бывшая экс-звезды Динамо сделала очень горячий снимок
Альвина Царенко играет с фантазией болельщиков
21 июля 2025, 19:42 |
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Альвина Царенко, экс-подруга бывшего футболиста киевского «Динамо» Беньямина Вербича, опубликовала откровенную фотографию в своем Instagram-аккаунте.
На снимке соблазнительная блондинка позирует мокрой и полностью обнаженной, прикрывая грудь локтями, а интимные места – эмодзи.
Напомним, Беньямин Вербич и Альвина Царенко имеют общего ребенка, который родился в 2021 году. После развода между ними произошел ряд конфликтов – на эту тему Sport.ua сделал отдельный материал.
ФОТО. Голая и мокрая. Бывшая звезда Динамо сделала очень горячий снимок
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