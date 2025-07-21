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  4. ФОТО. Голая и мокрая. Бывшая экс-звезды Динамо сделала очень горячий снимок
Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 19:42 |
1228
1

ФОТО. Голая и мокрая. Бывшая экс-звезды Динамо сделала очень горячий снимок

Альвина Царенко играет с фантазией болельщиков

21 июля 2025, 19:42 |
1228
1
ФОТО. Голая и мокрая. Бывшая экс-звезды Динамо сделала очень горячий снимок
Instagram. Альвина Царенко

Альвина Царенко, экс-подруга бывшего футболиста киевского «Динамо» Беньямина Вербича, опубликовала откровенную фотографию в своем Instagram-аккаунте.

На снимке соблазнительная блондинка позирует мокрой и полностью обнаженной, прикрывая грудь локтями, а интимные места – эмодзи.

Напомним, Беньямин Вербич и Альвина Царенко имеют общего ребенка, который родился в 2021 году. После развода между ними произошел ряд конфликтов – на эту тему Sport.ua сделал отдельный материал.

ФОТО. Голая и мокрая. Бывшая звезда Динамо сделала очень горячий снимок


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Динамо Киев фото Беньямин Вербич lifestyle Альвина Царенко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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ortomir
своя якась частина тіла у неї є?
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