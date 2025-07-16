Кривбасс играет контрольный матч с турецким Гезтепе. Стартовые составы

Криворожский «Кривбасс» подготовку к новому сезону проводит в Словении. В среду, 16 июля, команда Патрика ван Леувена сыграет четвертый спарринг на сборах.

«Кривбасс» работает на сборах в Словении с 28 июня. За это время команда Патрика ван Леувена провела три контрольных матча, в которых не поигрывала и не пропускала.

Первый матч на сборах «Кривбасс» завершил вничью 0:0 с болгарским клубом ЦСКА София. Затем были победа над «Браво» Словения (1:0) и нулевая ничья с венгерским «Уйпештом».

«Гезтепе» в прошлом сезоне занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции. В 36 матчах команда набрала 50 очков (13 побед, 11 ничьих и 12 поражений).

В составе «Гезтепе» немало легионеров. Это футболисты из Словении, Иордании, Танзании, Нигерии, Польши, Камеруна и других стран.

Поединок «Кривбасс» – «Гезтепе» начнется в 18:30 по Киеву. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Кривбасса».

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» усилится защитником-легионером.

Стартовый состав «Кривбасса»