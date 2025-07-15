Клуб УПЛ усилится защитником-легионером. Присоединится в ближайшие дни

Венесуэльский защитник «Депортиво ла Гуайра» Карлос Рохас станет игроком «Кривбасса», сообщает Solovenex.

По информации источника, в ближайшее время 21-летний футболит присоединится к криворожскому клубу.

В сезоне 2024/25 Карлос Рохас провел 11матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 2 забитыми голами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 175 тысяч евро.

В прошедшем сезоне «Кривбасс» занял 5-е место Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 47 баллов.

Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» пригласил полузащитника «Руха».