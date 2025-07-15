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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 16:23 |
678
0

Клуб УПЛ усилится защитником-легионером. Присоединится в ближайшие дни

Карлос Рохас станет игроком «Кривбасса»

15 июля 2025, 16:23 |
678
0
Клуб УПЛ усилится защитником-легионером. Присоединится в ближайшие дни
Ligafutve. Карлос Рохас

Венесуэльский защитник «Депортиво ла Гуайра» Карлос Рохас станет игроком «Кривбасса», сообщает Solovenex.

По информации источника, в ближайшее время 21-летний футболит присоединится к криворожскому клубу.

В сезоне 2024/25 Карлос Рохас провел 11матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 2 забитыми голами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 175 тысяч евро.

В прошедшем сезоне «Кривбасс» занял 5-е место Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 47 баллов.

Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» пригласил полузащитника «Руха».

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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