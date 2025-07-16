Челси после победы на КЧМ хочет оформить топ-трансфер для триумфа в ЛЧ

Лондонский «Челси» интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Фермином Лопесом, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, «синие» считают, что подписание 22-летнего футболиста превратит клуб в одного из фаворитов розыгрыша Лиги чемпионов этого года.

В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 46 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Фермином Лопесом интересуется «ПСЖ».