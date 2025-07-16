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Англия
16 июля 2025, 13:59 | Обновлено 16 июля 2025, 14:00
1485
0

Челси после победы на КЧМ хочет оформить топ-трансфер для триумфа в ЛЧ

Фермин Лопес может покинуть «Барселону» и продолжить карьеру в АПЛ

16 июля 2025, 13:59 | Обновлено 16 июля 2025, 14:00
1485
0
Челси после победы на КЧМ хочет оформить топ-трансфер для триумфа в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

Лондонский «Челси» интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Фермином Лопесом, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, «синие» считают, что подписание 22-летнего футболиста превратит клуб в одного из фаворитов розыгрыша Лиги чемпионов этого года.

В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 46 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Фермином Лопесом интересуется «ПСЖ».

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Фермин Лопес Барселона Челси трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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