Челси после победы на КЧМ хочет оформить топ-трансфер для триумфа в ЛЧ
Фермин Лопес может покинуть «Барселону» и продолжить карьеру в АПЛ
Лондонский «Челси» интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Фермином Лопесом, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, «синие» считают, что подписание 22-летнего футболиста превратит клуб в одного из фаворитов розыгрыша Лиги чемпионов этого года.
В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 46 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Фермином Лопесом интересуется «ПСЖ».
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