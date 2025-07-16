Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гранд готов сделать все ради трансфера звезды Реала. Серьезная сумма
Англия
16 июля 2025, 13:01 |
810
0

Гранд готов сделать все ради трансфера звезды Реала. Серьезная сумма

Родриго привлекает внимание «Ливерпуля»

16 июля 2025, 13:01 |
810
0
Гранд готов сделать все ради трансфера звезды Реала. Серьезная сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Diario AS.

По информации источника, английский гранд готов сделать все ради подписание 24-летнего футболиста. В ближайшее время планируется установить официальные контакты между сторонами. Испанский гранд оценивает своего игрока в сумму около 100 миллионов евро.

Перед подписание Родриго «Ливерпуль» намерен продать Луиса Диаса, хотя сам колумбиец не намерен менять клуб.

Интерес «сливочных» к французскому защитнику «красных» Ибраима Конате в эту сделку точно входить не будет.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в Ла Лиге появился еще один топ-претендент на Лунина.

По теме:
Нападающий сборной Украины может сменить клуб. Готовится предложение
ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал украинца с Динамо
МЮ вступил в переговоры за защитника из АПЛ. Среди конкурентов – Милан
Реал Мадрид Родриго Гоес Ливерпуль трансферы Луис Диас трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: AS
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»
Бокс | 16 июля 2025, 09:15 1
Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»
Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»

Украинец высказался о реванше

Известен полный андеркард поединка Усик – Дюбуа 2
Бокс | 16 июля 2025, 01:10 2
Известен полный андеркард поединка Усик – Дюбуа 2
Известен полный андеркард поединка Усик – Дюбуа 2

Будет всего пять боев

Спортинг – Селтик. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 16.07.2025, 11:36
Спортинг – Селтик. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Спортинг – Селтик. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Фьюри все придумал. Усик впервые прокомментировал третий бой с Тайсоном
Бокс | 16.07.2025, 03:15
Фьюри все придумал. Усик впервые прокомментировал третий бой с Тайсоном
Фьюри все придумал. Усик впервые прокомментировал третий бой с Тайсоном
Обновлен рейтинг Золотого мяча после катастрофы Дембеле в финале КЧМ-2025
Футбол | 16.07.2025, 07:59
Обновлен рейтинг Золотого мяча после катастрофы Дембеле в финале КЧМ-2025
Обновлен рейтинг Золотого мяча после катастрофы Дембеле в финале КЧМ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
14.07.2025, 23:36 1
Футбол
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
15.07.2025, 22:23 1
Другие виды
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
14.07.2025, 19:07 3
Бокс
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
15.07.2025, 07:36 2
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
15.07.2025, 17:27
Бокс
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
16.07.2025, 07:42 25
Футбол
Андрей ВОРОБЕЙ: «Мне трудно понять присутствие этого игрока в Шахтере»
Андрей ВОРОБЕЙ: «Мне трудно понять присутствие этого игрока в Шахтере»
15.07.2025, 09:54 1
Футбол
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
15.07.2025, 08:58 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем