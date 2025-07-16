Гранд готов сделать все ради трансфера звезды Реала. Серьезная сумма

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Diario AS.

По информации источника, английский гранд готов сделать все ради подписание 24-летнего футболиста. В ближайшее время планируется установить официальные контакты между сторонами. Испанский гранд оценивает своего игрока в сумму около 100 миллионов евро.

Перед подписание Родриго «Ливерпуль» намерен продать Луиса Диаса, хотя сам колумбиец не намерен менять клуб.

Интерес «сливочных» к французскому защитнику «красных» Ибраима Конате в эту сделку точно входить не будет.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в Ла Лиге появился еще один топ-претендент на Лунина.