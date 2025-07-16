Не только Вильярреал. В Ла Лиге появился еще один топ-претендент на Лунина

«Бетис» интересуется украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным, сообщает издание butfootballclub.

По информации источника, препятствием для трансфера 26-летнего футболиста может стать финансовый вопрос. Бюджет «Бетиса» не является большим, а королевский клуб просит за своего игрока немалую сумму.

Прошлую кампанию «Бетис» завершил на 6-м месте в Ла Лиге, завоевав право играть в Лиге Европы.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 матчей на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Андреем Луниным интересуется «Вильярреал».