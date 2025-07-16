Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не только Вильярреал. В Ла Лиге появился еще один топ-претендент на Лунина
Испания
16 июля 2025, 12:13 | Обновлено 16 июля 2025, 12:20
1327
0

Не только Вильярреал. В Ла Лиге появился еще один топ-претендент на Лунина

Украинским вратарем «Реала» интересуется «Бетис»

16 июля 2025, 12:13 | Обновлено 16 июля 2025, 12:20
1327
0
Не только Вильярреал. В Ла Лиге появился еще один топ-претендент на Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Бетис» интересуется украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным, сообщает издание butfootballclub.

По информации источника, препятствием для трансфера 26-летнего футболиста может стать финансовый вопрос. Бюджет «Бетиса» не является большим, а королевский клуб просит за своего игрока немалую сумму.

Прошлую кампанию «Бетис» завершил на 6-м месте в Ла Лиге, завоевав право играть в Лиге Европы.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 матчей на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Андреем Луниным интересуется «Вильярреал».

По теме:
Нападающий сборной Украины может сменить клуб. Готовится предложение
ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал украинца с Динамо
МЮ вступил в переговоры за защитника из АПЛ. Среди конкурентов – Милан
Вильярреал трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги Бетис
Дмитрий Вус Источник: But! Football Club
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
Другие виды | 15 июля 2025, 22:23 1
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии

Соревнования выиграла Элеанор Паттерсон из Австралии

Челси решил устроить массовую распродажу после клубного чемпионата мира
Футбол | 16 июля 2025, 09:53 2
Челси решил устроить массовую распродажу после клубного чемпионата мира
Челси решил устроить массовую распродажу после клубного чемпионата мира

Лондонский клуб должны покинуть, как минимум, девять футболистов

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил иностранного тренера по физ.подготовке
Футбол | 16.07.2025, 11:40
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил иностранного тренера по физ.подготовке
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил иностранного тренера по физ.подготовке
Фьюри все придумал. Усик впервые прокомментировал третий бой с Тайсоном
Бокс | 16.07.2025, 03:15
Фьюри все придумал. Усик впервые прокомментировал третий бой с Тайсоном
Фьюри все придумал. Усик впервые прокомментировал третий бой с Тайсоном
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Футбол | 16.07.2025, 07:42
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик прибыл в Лондон накануне реванша с Дюбуа. Взял очень важную вещь
Усик прибыл в Лондон накануне реванша с Дюбуа. Взял очень важную вещь
14.07.2025, 11:44
Бокс
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
15.07.2025, 08:58 12
Футбол
Самая высокая зарплата в клубе. Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо
Самая высокая зарплата в клубе. Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо
14.07.2025, 14:13 2
Футбол
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
14.07.2025, 09:04 2
Футбол
«Лучший в истории». Кличко выбрал боксера, который сильнее Усика и брата
«Лучший в истории». Кличко выбрал боксера, который сильнее Усика и брата
14.07.2025, 23:51
Бокс
Игрок подтвердил. Известный украинский клуб прекратит существование
Игрок подтвердил. Известный украинский клуб прекратит существование
15.07.2025, 08:52 6
Футбол
Украинский боксер: «Ломаченко? Наверное, для него это очень больно»
Украинский боксер: «Ломаченко? Наверное, для него это очень больно»
15.07.2025, 08:07 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем