Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бабич назвал задачи Ворсклы на сезон 2025/26 после вылета из Премьер-лиги
Украина. Первая лига
16 июля 2025, 12:41 |
409
0

Бабич назвал задачи Ворсклы на сезон 2025/26 после вылета из Премьер-лиги

По итогам первой части чемпионата команда планирует не опуститься ниже шестого-восьмого места

16 июля 2025, 12:41 |
409
0
Бабич назвал задачи Ворсклы на сезон 2025/26 после вылета из Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бабич

Новый главный тренер полтавской «Ворсклы» Александр Бабич в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о задачах, которые будут стоять перед командой в новом сезоне:

– Перед вами и командой уже стоят цели на сезон?

– Снова-таки, важно, что руководство понимает всю сложность ситуации в «Ворскле», поэтому по итогам первой части чемпионата мы хотим быть не ниже шестого-восьмого места. За это время мы хотим построить конкурентоспособную команду. Мелочей в футболе не бывает. Для построения команды может и года не хватить, но мы постараемся ускорить этот процесс насколько это возможно. Есть наработки, мысли, поэтому в будущее смотрим с оптимизмом.

– До старта чемпионата всего две недели.

– Да, мы это знаем, поэтому сейчас идет комплектация коллектива. И я четко понимаю, что сыгрываться мы будем уже по ходу сезона, – сказал Бабич.

По теме:
Стало известно, почему Желько Любенович покинул Ворсклу
Стало известно, когда Динамо презентует новый комплект формы
С новым тренером. Ворскла проводит спарринг с запорожским Металлургом
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава Александр Бабич
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Футбол | 16 июля 2025, 07:42 9
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть

Вратарь хочет остаться в Мадриде

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 15 июля 2025, 17:27 0
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок

Очень неожиданно. Арсенал готов пойти на радикальный шаг по Зинченко
Футбол | 16.07.2025, 10:03
Очень неожиданно. Арсенал готов пойти на радикальный шаг по Зинченко
Очень неожиданно. Арсенал готов пойти на радикальный шаг по Зинченко
Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»
Бокс | 16.07.2025, 09:15
Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»
Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил иностранного тренера по физ.подготовке
Футбол | 16.07.2025, 11:40
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил иностранного тренера по физ.подготовке
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил иностранного тренера по физ.подготовке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей ВОРОБЕЙ: «Мне трудно понять присутствие этого игрока в Шахтере»
Андрей ВОРОБЕЙ: «Мне трудно понять присутствие этого игрока в Шахтере»
15.07.2025, 09:54 1
Футбол
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
14.07.2025, 18:59 21
Футбол
Самая высокая зарплата в клубе. Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо
Самая высокая зарплата в клубе. Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо
14.07.2025, 14:13 2
Футбол
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
15.07.2025, 07:36 2
Футбол
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
15.07.2025, 08:58 12
Футбол
Прыжки в высоту. Табашник взяла золото и установила рекорд арены в Марселе
Прыжки в высоту. Табашник взяла золото и установила рекорд арены в Марселе
14.07.2025, 22:17
Другие виды
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
14.07.2025, 13:40 14
Футбол
Александр УСИК: «Она разрушила жизнь»
Александр УСИК: «Она разрушила жизнь»
14.07.2025, 22:38
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем