Бабич назвал задачи Ворсклы на сезон 2025/26 после вылета из Премьер-лиги
По итогам первой части чемпионата команда планирует не опуститься ниже шестого-восьмого места
Новый главный тренер полтавской «Ворсклы» Александр Бабич в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о задачах, которые будут стоять перед командой в новом сезоне:
– Перед вами и командой уже стоят цели на сезон?
– Снова-таки, важно, что руководство понимает всю сложность ситуации в «Ворскле», поэтому по итогам первой части чемпионата мы хотим быть не ниже шестого-восьмого места. За это время мы хотим построить конкурентоспособную команду. Мелочей в футболе не бывает. Для построения команды может и года не хватить, но мы постараемся ускорить этот процесс насколько это возможно. Есть наработки, мысли, поэтому в будущее смотрим с оптимизмом.
– До старта чемпионата всего две недели.
– Да, мы это знаем, поэтому сейчас идет комплектация коллектива. И я четко понимаю, что сыгрываться мы будем уже по ходу сезона, – сказал Бабич.
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