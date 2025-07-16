Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги конференций

В четверг, 17 июля, состоится матч Лиги конференций между эстонским «Пайде» и гибралтарским «Мегпис».

Встречу примет «Раанастадион» в Парну. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

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Перая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу эстонской команды.

Арбитром предстоящего матча станет украинская бригада арбитров во главе с Климом Забродой. Линейными судьями будут Валентин Куцев и Виталий Скобля, а роль четвертого арбитра достанется Андрею Коваленко.

Ранее сообщалось о том, что «Пайде» одолел «Мэгпис».