Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги конференций
Клим Заброда будет работать на матче «Пайде» – «Мэгпис»
В четверг, 17 июля, состоится матч Лиги конференций между эстонским «Пайде» и гибралтарским «Мегпис».
Встречу примет «Раанастадион» в Парну. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.
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Перая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу эстонской команды.
Арбитром предстоящего матча станет украинская бригада арбитров во главе с Климом Забродой. Линейными судьями будут Валентин Куцев и Виталий Скобля, а роль четвертого арбитра достанется Андрею Коваленко.
Ранее сообщалось о том, что «Пайде» одолел «Мэгпис».
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