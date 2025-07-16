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Лига конференций
16 июля 2025, 12:27 |
192
0

Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги конференций

Клим Заброда будет работать на матче «Пайде» – «Мэгпис»

16 июля 2025, 12:27 |
192
0
Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги конференций
ФК Металлист 1925. Клим Заброда

В четверг, 17 июля, состоится матч Лиги конференций между эстонским «Пайде» и гибралтарским «Мегпис».

Встречу примет «Раанастадион» в Парну. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу эстонской команды.

Арбитром предстоящего матча станет украинская бригада арбитров во главе с Климом Забродой. Линейными судьями будут Валентин Куцев и Виталий Скобля, а роль четвертого арбитра достанется Андрею Коваленко.

Ранее сообщалось о том, что «Пайде» одолел «Мэгпис».

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Клим Заброда судейские назначения Лига конференций Пайде Мэгпис
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
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