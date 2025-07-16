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  4. Аморим попросил МЮ подписать одного из сильнейших голкиперов мира
Англия
16 июля 2025, 12:01 |
334
0

Аморим попросил МЮ подписать одного из сильнейших голкиперов мира

«Красные дьяволы» планируют оформить трансфер Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы»

16 июля 2025, 12:01 |
334
0
Аморим попросил МЮ подписать одного из сильнейших голкиперов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Голкипер английской «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес покинет нынешний клуб, но останется играть в Премьер-лиге.

32-летний футболист сообщил руководству о своем желании уйти в другую команду. В услугах аргентинца заинтересованы испанская «Барселона», турецкий «Галатасарай» и представители Саудовской Аравии.

Несмотря на огромный интерес к Эмилиано, главным фаворитом в борьбе за голкипера считается «Манчестер Юнайтед», который намерен усилить позицию первого номера накануне старта нового сезона.

Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим лично попросил президента подписать Мартинеса, который заменит в воротах нестабильного камерунца Андре Онану.

«Манчестер Юнайтед» планирует в ближайшее время начать переговоры о переходе аргентинца, который дважды признавался лучшим голкипером мира (2022, 2024).

Мартинес провел 53 матча во всех турнирах, в которых пропустил 61 мяч. В 16 поединках голкипер сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Контракт голкипера истекает в июне 2029 года, а его ориентировочная стоимость составляет 70 млн евро.

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Астон Вилла Манчестер Юнайтед Эмилиано Мартинес Рубен Аморим трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: Tyc Sports
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