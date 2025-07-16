Новичок Первой лиги Украины сообщил, что готовит трансферную бомбу

Главный тренер ФК «Чернигов» Валерий Черный рассказал о трансферной политике команды, кадровой ситуации накануне старта нового сезона. Черниговский клуб по итогам сезона 2024/25 завоевал путевку в Первую лигу:

– Уже известно, что ФК «Чернигов» продлил контракты с голкипером Максимом Татаренко, защитниками Анатолием Романченко, Максимом Шумило и Алексеем Зенченко, полузащитниками Артуром Бибиком, Андреем Порохней и Вячеславом Койданом. А новички будут?

– Да, мы продлили трудовые соглашения с этими футболистами. Скажу, что в команде остались практически все игроки, которые получили путевку в Первую лигу. Сейчас на просмотре несколько потенциальных новичков, но фамилии пока не могу вам назвать. Планируем привлечь в нашу команду двух-трех футболистов.

Был у нас в аренде полузащитник киевского «Левого Берега» Максим Сердюк, теперь мы подписали с ним полноценный контракт.

– Была информация, что в расположении ФК «Чернигов» находится известный нападающий Денис Безбородько.

– Безбородко тренируется с нами, мы работаем над его вопросом. Возможно, в ближайшие дни сделаем трансферную бомбу для черниговского футбола, – рассказал Черный.

Денис Безборолько большую часть карьеры провел в Украине, где играл в том числе, за донецкий «Шахтер» и черниговскую «Десну». Имеет опыт выступлений в чемпионате Венгрии. В прошлом сезоне выступал за одесский «Черноморец».