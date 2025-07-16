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Чемпионат мира
16 июля 2025, 10:34 |
516
1

Экс-тренер Реала возглавил азиатскую сборную, которая может выйти на ЧМ

72-летний Карлуш Кейруш вернулся к тренерской деятельности

16 июля 2025, 10:34 |
516
1
Экс-тренер Реала возглавил азиатскую сборную, которая может выйти на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлуш Кейруш

72-летний португальский специалист Карлуш Кейруш официально стал новым тренером сборной Омана по футболу.

По информации портала Transfermarkt, контракт португальца с национальной командой рассчитан до июля 2026 года.

Именно в период с июня по июль 2026 года пройдет чемпионат мира, на который Оман еще может попасть.

Сборная Омана заняла четвертое место в группе В во время отборочного турнира Азии и попала в четвертый раунд квалификации, в котором третьи и четвертые места своих групп устроят борьбу в плей-офф.

Напомним, что предыдущим местом работы Кейруша была сборная Катара, в которой тренер проработал с января 2023 года по декабрь этого же года.

Карлуш известен болельщикам благодаря своей тренерской деятельности в «Манчестер Юнайтед» и мадридском «Реале».

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Карлуш Кейруш чемпионат мира по футболу сборная Омана по футболу назначение тренера
Андрей Витренко Источник
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Напевно саме задача потрапити на ЧС-2026 і стоїть перед тренером, судячи з терміну контракту
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