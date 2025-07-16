Экс-тренер Реала возглавил азиатскую сборную, которая может выйти на ЧМ
72-летний Карлуш Кейруш вернулся к тренерской деятельности
72-летний португальский специалист Карлуш Кейруш официально стал новым тренером сборной Омана по футболу.
По информации портала Transfermarkt, контракт португальца с национальной командой рассчитан до июля 2026 года.
Именно в период с июня по июль 2026 года пройдет чемпионат мира, на который Оман еще может попасть.
Сборная Омана заняла четвертое место в группе В во время отборочного турнира Азии и попала в четвертый раунд квалификации, в котором третьи и четвертые места своих групп устроят борьбу в плей-офф.
Напомним, что предыдущим местом работы Кейруша была сборная Катара, в которой тренер проработал с января 2023 года по декабрь этого же года.
Карлуш известен болельщикам благодаря своей тренерской деятельности в «Манчестер Юнайтед» и мадридском «Реале».
نُرحب بالمدرب البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً للمنتخب الوطني، ونتمنى له التوفيق في مشواره مع الأحمر. pic.twitter.com/Dg79SgKkhU— المنتخب العُمـاني (@Oman_NT) July 15, 2025
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