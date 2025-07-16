ЛНЗ купил у Руха Ледвия за полмиллиона евро – Transfermarkt
Молодой голкипер отправился вслед за Виталием Пономаревым в Черкассы
Черкасский ЛНЗ завершил трансфер 21-летнего голкипера «Руха» Дмитрия Ледвия, сообщает портал Transfermarkt.
По его данным, за вратаря «фиолетовые» заплатили львовянам 500 тысяч евро. С самим Дмитрием ЛНЗ оформил трехлетнее трудовое соглашение.
Отметим, что согласно инсайду Sport.ua, ЛНЗ действительно был близок к подписанию Ледвия, однако на текущий момент официальных новостей по этому поводу от клубов не поступало.
Ледвий является воспитанником академий «Карпат» и «Руха». За первую команду «Руха» Дмитрий сыграл 58 официальных матчей.
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