ЛНЗ купил у Руха Ледвия за полмиллиона евро – Transfermarkt

Черкасский ЛНЗ завершил трансфер 21-летнего голкипера «Руха» Дмитрия Ледвия, сообщает портал Transfermarkt.

По его данным, за вратаря «фиолетовые» заплатили львовянам 500 тысяч евро. С самим Дмитрием ЛНЗ оформил трехлетнее трудовое соглашение.

Отметим, что согласно инсайду Sport.ua, ЛНЗ действительно был близок к подписанию Ледвия, однако на текущий момент официальных новостей по этому поводу от клубов не поступало.

Ледвий является воспитанником академий «Карпат» и «Руха». За первую команду «Руха» Дмитрий сыграл 58 официальных матчей.