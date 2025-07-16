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  4. ЛНЗ купил у Руха Ледвия за полмиллиона евро – Transfermarkt
Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 09:41 |
443
0

ЛНЗ купил у Руха Ледвия за полмиллиона евро – Transfermarkt

Молодой голкипер отправился вслед за Виталием Пономаревым в Черкассы

16 июля 2025, 09:41 |
443
0
ЛНЗ купил у Руха Ледвия за полмиллиона евро – Transfermarkt
Getty Images/Global Images Ukraine

Черкасский ЛНЗ завершил трансфер 21-летнего голкипера «Руха» Дмитрия Ледвия, сообщает портал Transfermarkt.

По его данным, за вратаря «фиолетовые» заплатили львовянам 500 тысяч евро. С самим Дмитрием ЛНЗ оформил трехлетнее трудовое соглашение.

Отметим, что согласно инсайду Sport.ua, ЛНЗ действительно был близок к подписанию Ледвия, однако на текущий момент официальных новостей по этому поводу от клубов не поступало.

Ледвий является воспитанником академий «Карпат» и «Руха». За первую команду «Руха» Дмитрий сыграл 58 официальных матчей.

transfermarkt.com

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Дмитрий Ледвий Рух Львов ЛНЗ Черкассы трансферы УПЛ Transfermarkt
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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