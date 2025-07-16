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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
18.07.2025 11:00 - : -
Триглав
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 09:09 |
231
0

Шахтер – Триглав. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 июля в 11:00 видеотрансляцию товарищеского матча

16 июля 2025, 09:09 |
231
0
Шахтер – Триглав. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

18 июля в 11:00 встречаются Шахтер Донецк и словенская команда Триглав Крань.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Горняки запланировали эту встречу на следующий день после выездного матча квалификации Q1 Лиги Европы против финского Ильвеса.

Ожидается, что в этом спарринге на поле выйдут футболисты, не игравшие днем ранее или получившие мало игровых минут.

Шахтер Донецк – Триглав. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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