Шахтер – Триглав. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

18 июля в 11:00 встречаются Шахтер Донецк и словенская команда Триглав Крань.

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Шахтер проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Горняки запланировали эту встречу на следующий день после выездного матча квалификации Q1 Лиги Европы против финского Ильвеса.

Ожидается, что в этом спарринге на поле выйдут футболисты, не игравшие днем ранее или получившие мало игровых минут.

Шахтер Донецк – Триглав. Смотреть онлайн. LIVE трансляция