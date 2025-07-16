Форвард мадридского Реала заявил, что покидает клуб. И назвал причину

Форвард мадридского «Реала» Альваро Родригес покинет клуб во время летнего трансферного окна – это личное решение футболиста.

«Я хотел бы играть за этот клуб, но понимаю, что у меня нет шансов. Планировал и надеялся, что мне позволят проявить себя на клубном чемпионате мира, но с командой поехал Гонсало Гарсия.

Я всегда мечтал быть здесь, в Мадриде. Когда я подписывал контракт с командой, на меня претендовали «Барселона» и «Эспаньол». Мама сказала агенту, что я перейду только в «Реал». Был вариант с «Манчестер Юнайтед». Теперь нет смысла оставаться здесь. Я хочу получать больше игрвой практики», – сказал Родригес.

Форвард перебрался в Мадрид в июле 2020 года из «Жироны». Все эти годы играл в структуре «Реала», но так и не сумел закрепиться в первой команде. Прошлый сезон провел на правах аренды за «Хетафе» – сыграл 26 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Альваро был уверен, что получит шанс от Хаби Алонсо на клубном чемпионате мира, но испанский специалист взял на турнир Гонсало Гарсию, который в итоге стал лучшим бомбардиром турнира. Ориентировочная стоимость Родригеса составляет 2,5 млн евро, а контракт со «сливочными» истекает в июне 2027 года.