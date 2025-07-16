Королевская жизнь Криштиану Роналду в Саудовской Аравии: шокируючие цифры

Медиа Wealth поделилось впечатляющими условиями жизни Криштиану Роналду в Саудовской Аравии после подписания нового контракта с «Аль-Насром».

С момента перехода в «Аль-Наср» Криштиану Роналду наслаждается не только статусом главной звезды команды, но и невероятными условиями, которые ему предоставляет контракт. Далее — самые яркие привилегии, которыми португалец пользуется в Саудовской Аравии.

Роналду зарабатывает $244 миллиона в год — и всё это без подоходного налога, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

В его новом контракте прописаны впечатляющие бонусы: $11 млн — если выиграет чемпионат Саудовской Аравии; $9 млн — за победу в Лиге чемпионов АФК; $5,5 млн — если станет лучшим бомбардиром сезона; $100,000 — за каждый забитый гол; $50,000 — за каждую результативную передачу.

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Также Криштиану получает личный самолёт по вызову с годовым лимитом в $5,4 млн на перелёты.

Футболист живёт в особняке стоимостью $14,2 млн. Ультрасовременный дом с бассейном и панорамными окнами стал его личной крепостью в Эр-Рияде.

У Роналду есть 16 штатных сотрудников, включая телохранителей, поваров, няню и ассистентов.

Ещё $70 миллионов Роналду получает благодаря рекламным контрактам. Он сотрудничает с крупнейшими брендами в мире моды, техники и спорта.

Новый контракт Криштиану с «Аль-Насром» стал не просто трансфером — это новая глава футбольной истории, где спорт, деньги и влияние переплелись на высшем уровне.