ФОТО. Зидан опубликовал простые снимки с отдыха и собрал сотни тысяч лайков
Зинедин Зидан наслаждается жизнью без футбола
Экс-футболист и нынче футбольный тренер Зинедин Зидан наслаждается летним отдыхом.
Экс-наставник «Реала», который ждет приглашения в сборную Франции, поделился фотографиями с семейного отпуска с женой и их домашним любимцем. Пара отдыхает на яхте и получает наслаждение от отличного времяпровождения:
«🌞❤️», – подписал публикацию француз и собрал уже более 200 000 лайков.
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Зидан имеет славу образцового семьянина и любит проводить отпуск с женой и детьми, которые также стали профессиональными футболистами.
В конце сезона 2020/21 Зинедин Зидан покинул «Реал» и с тех пор не возвращался к тренерской деятельности.
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