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16 июля 2025, 03:42 |
115
0

ФОТО. Зидан опубликовал простые снимки с отдыха и собрал сотни тысяч лайков

Зинедин Зидан наслаждается жизнью без футбола

16 июля 2025, 03:42 |
115
0
ФОТО. Зидан опубликовал простые снимки с отдыха и собрал сотни тысяч лайков
Instagram. Зинедин Зидан

Экс-футболист и нынче футбольный тренер Зинедин Зидан наслаждается летним отдыхом.

Экс-наставник «Реала», который ждет приглашения в сборную Франции, поделился фотографиями с семейного отпуска с женой и их домашним любимцем. Пара отдыхает на яхте и получает наслаждение от отличного времяпровождения:

«🌞❤️», – подписал публикацию француз и собрал уже более 200 000 лайков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Зидан имеет славу образцового семьянина и любит проводить отпуск с женой и детьми, которые также стали профессиональными футболистами.

В конце сезона 2020/21 Зинедин Зидан покинул «Реал» и с тех пор не возвращался к тренерской деятельности.

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фото lifestyle Зинедин Зидан Реал Мадрид сборная Франции по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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