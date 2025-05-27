Зинедин Зидан нарушил тишину и рассказал, какую команду хочет тренировать

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

По информации Defensa Central, Зидан мечтает возглавить сборную Франции, об этом француз недавно заявил лично.

«Конечно, возглавить сборную Франции – это желание. Но там есть сейчас тренер и мы должны это уважать», – сказал Зидан.

Отметим, что наставник французов Дидье Дешам покинет сборную Франции после чемпионата мира 2026 года.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.