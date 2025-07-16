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Клубный чемпионат мира
16 июля 2025, 06:49 | Обновлено 16 июля 2025, 07:11
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Портал SofaScore определил символическую сборную клубного чемпионата мира

В решающем матче Челси не оставил шансов ПСЖ и выиграл трофей КЧМ

16 июля 2025, 06:49 | Обновлено 16 июля 2025, 07:11
127
0
Портал SofaScore определил символическую сборную клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Статистический веб-портал SofaScore представил символическую сборную по итогам клубного чемпионата мира 2025.

В решающем матче турнира в США английский Челси одолел французский ПСЖ со счетом 3:0.

Символическая сборная клубного чемпионата мира 2025 (SofaScore)

Вратарь: Яссин Буну (Аль-Хиляль)

Защитники: Марк Кукурелья (Челси), Маркиньос (ПСЖ), Калиду Кулибали (Аль-Хиляль), Ашраф Хакими (ПСЖ)

Полузащитники: Витинья (ПСЖ), Рубен Невеш (Аль-Хиляль), Йозуа Киммих (Бавария)

Нападающие: Педру Нету (Челси), Джон Ариас (Флуминенсе), Коул Палмер (Челси)

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клубный чемпионат мира по футболу символическая сборная SofaScore Яссин Буну Марк Кукурелья Маркиньос Калиду Кулибали Ашраф Хакими Витинья (ПСЖ) Рубен Невеш Йозуа Киммих Педру Нету Джон Ариас Коул Палмер Аль-Хиляль Челси ПСЖ Бавария Флуминенсе
Николай Степанов Источник: SofaScore
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