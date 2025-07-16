Портал SofaScore определил символическую сборную клубного чемпионата мира
В решающем матче Челси не оставил шансов ПСЖ и выиграл трофей КЧМ
Статистический веб-портал SofaScore представил символическую сборную по итогам клубного чемпионата мира 2025.
В решающем матче турнира в США английский Челси одолел французский ПСЖ со счетом 3:0.
Символическая сборная клубного чемпионата мира 2025 (SofaScore)
Вратарь: Яссин Буну (Аль-Хиляль)
Защитники: Марк Кукурелья (Челси), Маркиньос (ПСЖ), Калиду Кулибали (Аль-Хиляль), Ашраф Хакими (ПСЖ)
Полузащитники: Витинья (ПСЖ), Рубен Невеш (Аль-Хиляль), Йозуа Киммих (Бавария)
Нападающие: Педру Нету (Челси), Джон Ариас (Флуминенсе), Коул Палмер (Челси)
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