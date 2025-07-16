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Англия
16 июля 2025, 06:35 | Обновлено 16 июля 2025, 06:52
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Ливерпуль сделал первый шаг в направлении трансфера форварда Ньюкасла

Шведский игрок Александер Исак может сменить клуб в летнее межсезонье

16 июля 2025, 06:35 | Обновлено 16 июля 2025, 06:52
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Ливерпуль сделал первый шаг в направлении трансфера форварда Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Английский Ливерпуль сделал шаг в направлении громкого трансфера. Топ-клуб заинтересован в подписании шведского нападающего Ньюкасла Александера Исака, сообщил авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Хотя официальное предложение пока не поступило, мерсисайдцы уже сообщили «сорокам» о своей готовности вести переговоры по сделке на сумму около 120 миллионов фунтов стерлингов. Это рекордная потенциальная сумма как для «красных», так и для АПЛ в нынешнее трансферное окно.

В Ньюкасле неоднократно заявляли, что Исак не продается. Однако все может изменить позиция самого шведского нападающего. Если 25-летнего форварда привлечет перспектива выступлений за новую команду Арне Слота, клуб будет вынужден рассмотреть предложение.

По информации The Athletic, Ливерпуль стремится усилить свою линию атаки после трагической смерти Диогу Жоты и уже потратил £100 млн на подписание Флориана Вирца. Однако подписание центрального нападающего остается приоритетом. Исак является идеальным вариантом благодаря своей технике, голевому чутью и универсальности.

Исак провел лучший сезон в составе Ньюкасла – 27 голов в 42 матчах во всех турнирах. Всего в футболке «сорок» он забил 62 мяча в 109 играх за три сезона. Его контракт действует еще три года.

Учитывая возможную продажу Исака, Ньюкасл активизировал поиски потенциальной замены. «Сороки» попытались приобрести Уго Экитике из Айнтрахта, однако немцы отклонили начальное предложение в £70 млн.

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Николай Степанов Источник: The Athletic
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