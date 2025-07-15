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Англия
15 июля 2025, 12:24 | Обновлено 15 июля 2025, 13:09
1137
1

Трансферная бомба. Ливерпуль работает над подписанием 120-миллионной звезды

Александер Исак привлекает внимание английского гранда

15 июля 2025, 12:24 | Обновлено 15 июля 2025, 13:09
1137
1
Трансферная бомба. Ливерпуль работает над подписанием 120-миллионной звезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Николо Скира.

По информации источника, «красные» интересуются игроком с марта и продолжают работать над его трансфером. «Ньюкасл» же не намерен рассматривать никаких предложений, но это не отпугивает «Ливерпуль».

В прошедшем сезоне Александр Исак провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 27 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ньюкасл» нашел форварда, который будет заменять Исака.

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Александер Исак Ньюкасл Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ Николо Скира
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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GroundUnder
вот если бы они назначили Олександра Головка головним, ото була би ... бімбаспалав би від заздрощів
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