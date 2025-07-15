Трансферная бомба. Ливерпуль работает над подписанием 120-миллионной звезды

Шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Николо Скира.

По информации источника, «красные» интересуются игроком с марта и продолжают работать над его трансфером. «Ньюкасл» же не намерен рассматривать никаких предложений, но это не отпугивает «Ливерпуль».

В прошедшем сезоне Александр Исак провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 27 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ньюкасл» нашел форварда, который будет заменять Исака.