Ньюкасл нашел форварда, который будет заменять Исака. Он экс-игрок Эвертона
Доминик Калверт-Льюин получил новый вариант развития карьеры
«Ньюкасл» нашел нового центрального нападающего после ухода Каллума Уилсона. Внимание «сорок» пало на английского форварда Доминика Калверта-Льюина, который покинул расположение «Эвертона».
Руководство «Ньюкасла» находится в поисках запасного форварда, который способен качественно выходить на замену на место Александра Исака. По мнению «сорок» Доминик вписывается в планы клуба.
Калверт-Льюин на протяжении девяти лет выступал в составе «Эвертона». За все время в клубе форвард сыграл 273 поединка, в которых ему удалось забить 71 мяч и отдать 22 ассиста.
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