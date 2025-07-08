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Англия
08 июля 2025, 10:45 | Обновлено 08 июля 2025, 10:47
531
0

Ньюкасл нашел форварда, который будет заменять Исака. Он экс-игрок Эвертона

Доминик Калверт-Льюин получил новый вариант развития карьеры

08 июля 2025, 10:45 | Обновлено 08 июля 2025, 10:47
531
0
Ньюкасл нашел форварда, который будет заменять Исака. Он экс-игрок Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Калверт-Льюин

«Ньюкасл» нашел нового центрального нападающего после ухода Каллума Уилсона. Внимание «сорок» пало на английского форварда Доминика Калверта-Льюина, который покинул расположение «Эвертона».

Руководство «Ньюкасла» находится в поисках запасного форварда, который способен качественно выходить на замену на место Александра Исака. По мнению «сорок» Доминик вписывается в планы клуба.

Калверт-Льюин на протяжении девяти лет выступал в составе «Эвертона». За все время в клубе форвард сыграл 273 поединка, в которых ему удалось забить 71 мяч и отдать 22 ассиста.

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Доминик Калверт-Льюин Ньюкасл свободный агент трансферы трансферы АПЛ Александер Исак
Андрей Витренко Источник: The Telegraph
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