«Ньюкасл» нашел нового центрального нападающего после ухода Каллума Уилсона. Внимание «сорок» пало на английского форварда Доминика Калверта-Льюина, который покинул расположение «Эвертона».

Руководство «Ньюкасла» находится в поисках запасного форварда, который способен качественно выходить на замену на место Александра Исака. По мнению «сорок» Доминик вписывается в планы клуба.

Калверт-Льюин на протяжении девяти лет выступал в составе «Эвертона». За все время в клубе форвард сыграл 273 поединка, в которых ему удалось забить 71 мяч и отдать 22 ассиста.