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Румыния
16 июля 2025, 03:43 | Обновлено 16 июля 2025, 04:30
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0

Украинец вошел в символическую сборную 1-го туру чемпионата Румынии

Александр Романчук отлично сыграл за Университатя Крайова и забил гол

16 июля 2025, 03:43 | Обновлено 16 июля 2025, 04:30
69
0
Украинец вошел в символическую сборную 1-го туру чемпионата Румынии
ФК Университатя. Александр Романчук

Украинский защитник Александр Романчук вошел в символическую сборную 1-го тура чемпионата Румынии по версии веб-портала Sofascore.

Футболист удачно начал сезон в составе команды «Университатя» Крайова. В матче против УТА Арад (3:3) он отметился голом уже на 13-й минуте и стал одним из лучших игроков встречи.

Хотя «Университатя» имела преимущество 3:0, хозяева поля в концовке поединка сделали камбэк и вырвали ничью (3:3). Один из голов за УТА Арад забил еще один украинец – Дмитрий Поспелов.

Символическая сборная 1-го тура чемпионата Румынии по версии SofaScore

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Александр Романчук (1999) Университатя Крайова Дмитрий Поспелов чемпионат Румынии по футболу УТА Арад символическая сборная SofaScore
Николай Степанов Источник: SofaScore
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