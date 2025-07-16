Украинец вошел в символическую сборную 1-го туру чемпионата Румынии

Украинский защитник Александр Романчук вошел в символическую сборную 1-го тура чемпионата Румынии по версии веб-портала Sofascore.

Футболист удачно начал сезон в составе команды «Университатя» Крайова. В матче против УТА Арад (3:3) он отметился голом уже на 13-й минуте и стал одним из лучших игроков встречи.

Хотя «Университатя» имела преимущество 3:0, хозяева поля в концовке поединка сделали камбэк и вырвали ничью (3:3). Один из голов за УТА Арад забил еще один украинец – Дмитрий Поспелов.

Символическая сборная 1-го тура чемпионата Румынии по версии SofaScore