К Трубину в Бенфику может приехать звезда сборной Украины из Европы

Вингер каталонской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков может в скором времени сменить клубную прописку.

По информации португальских СМИ, после ухода Анхеля Ди Марии португальская «Бенфика» ищет нового вингера. Одним из главных кандидатов на трансфер является именно Цыганков, который может присоединиться к своему партнеру по сборной Украины Анатолию Трубину.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел за «Жирону» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Каталонская команда завершила чемпионат Испании на 16-й позиции. Цыганков уже третий сезон подряд будет защищать цвета бело-красных.

Ранее Виктор сменил игровой номер в «Жироне».