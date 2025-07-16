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  4. Бенфика приняла решение по Трубину после шокирующих новостей из Португалии
Португалия
16 июля 2025, 23:14 |
2091
1

Бенфика приняла решение по Трубину после шокирующих новостей из Португалии

Португальский клуб решил сохранить украинца

16 июля 2025, 23:14 |
2091
1
Бенфика приняла решение по Трубину после шокирующих новостей из Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Лиссабонская «Бенфика» приняла решение о будущем 23-летнего украинского голкипера Анатолия Трубина.

По информации португальских СМИ, «Бенфика» планирует оставить Анатолия на следующий сезон в клубе.

Отмечается, что клуб пока не планирует продавать украинца, несмотря на недавнюю информацию.

Однако у Анатолия будет конкурент в лице Самуэля Соареша, на которого рассчитывает руководство клуба, видя в нем большую перспективу. С Соарешем скоро будет подписан долгосрочный контракт.

В этом сезоне Трубин провел 51 матч, пропустил 54 гола и 21 раз отыграл на ноль.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу Самуэл Соареш
Дмитрий Олейник Источник: A Bola
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Трубін спокійно може знайти собі новий клуб. Та і Бенфіка не втрачатиме шанс заробити
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