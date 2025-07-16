Бенфика приняла решение по Трубину после шокирующих новостей из Португалии
Португальский клуб решил сохранить украинца
Лиссабонская «Бенфика» приняла решение о будущем 23-летнего украинского голкипера Анатолия Трубина.
По информации португальских СМИ, «Бенфика» планирует оставить Анатолия на следующий сезон в клубе.
Отмечается, что клуб пока не планирует продавать украинца, несмотря на недавнюю информацию.
Однако у Анатолия будет конкурент в лице Самуэля Соареша, на которого рассчитывает руководство клуба, видя в нем большую перспективу. С Соарешем скоро будет подписан долгосрочный контракт.
В этом сезоне Трубин провел 51 матч, пропустил 54 гола и 21 раз отыграл на ноль.
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