Ямаль – лидер сезона 2024/25 по интересному статистическому показателю

Финишировал сезон 2024/25 для команд из топ-5 европейских лиг.

Как мы уже сообщали ранее, Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром сезона на международном и клубном уровнях, Мохамед Салах – лучшим ассистентом. На первом месте по количеству результативных действий оказались сразу несколько игроков.

Если же говорить о таком статистическом показателе, как количество успешных попыток дриблинга, то безоговорочным лидером является молодой талант «Барселоны» Ламин Ямаль (263 успешные попытки из 469). У испанца также самый высокий процент успешности по этому показателю (56%).

На втором и третьем местах расположились нападающие «Манчестер Сити» Жереми Доку (177 из 323) и мадридского «Реала» Винисиус (160 из 378).

В топ-5 также вошли еще один нападающий «сливочных» – Килиан Мбаппе (151 из 291), а также вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс (132 из 315).

Топ-10 игроков с наибольшим количеством успешных попыток дриблинга (2024/25)

Ламин Ямаль: 263 УСД, 469 СД, 56% Жереми Доку: 177 УСД, 323 СД, 55% Винисиус Жуниор: 160 УСД, 378 СД, 42% Килиан Мбаппе: 151 УСД, 291 СД, 52% Нико Уильямс: 132 УСД, 315 СД, 42% Майкл Олисе: 123 УСД, 263 СД, 47% Рафаэл Леау: 120 УСД, 239 СД, 50% Флориан Вирц: 117 УСД, 235 СД, 50% Джамал Мусиала: 114 УСД, 239 СД, 48% Мохаммед Кудус: 111 УСД, 220 СД, 50%

* УСД – успешные попытки дриблинга, СД – попытки дриблинга.