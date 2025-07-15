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  4. Муж Свитолиной заявлен в Вашингтон в одной паре с одиозным теннисистом
ATP
15 июля 2025, 18:48 |
531
1

Муж Свитолиной заявлен в Вашингтон в одной паре с одиозным теннисистом

Гаэль Монфис сыграет в тандеме с Ником Кирьосом на пятисотнике в США

15 июля 2025, 18:48 |
531
1
Муж Свитолиной заявлен в Вашингтон в одной паре с одиозным теннисистом
Ник Кирьос и Гаэль Монфис

38-летний французский теннисист Гаэль Монфис и 30-летний австралийский шоумен Ник Кирьос заявились в одной паре на хардовый турнир АТР 500 в Вашингтоне, США.

Сейчас Гаэль не имеет парного рейтинга, а его лучшим результатом является 155-е место. За карьеру француз выиграл 29 парных матчей и проиграл 85.

Кирьос – куда более опытный парник. Сейчас австралиец 640-й в мире, но в свое время он был 13-й ракеткой. В частности, Ник является победителем парного Australian Open 2022 с Танаси Коккинакисом. У Ника 206 побед и 118 поражений за карьеру.

Ник не выступал в Туре с конца марта 2025 года, когда проиграл Карену Хачанову в 1/32 финала Мастерса в Майами. Последним турниром Монфиса – мужа украинки Элины Свитолиной – был Уимблдон-2025, который он покинул во втором раунде после поражения Мартону Фучовичу.

Пятисотник в Вашингтоне пройдет с 21 по 27 июля. И Кирьос, и Монфис также выступят в одиночном разряде.

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Гаэль Монфис Ник Кирьос ATP Вашингтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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mini.f
Такое объединение говорит о том, что начались проблемы с деньгами. Будут по зернышку клевать на разных турнирах...
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