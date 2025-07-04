Монфис в борьбе уступил Фучовичу и завершил выступление на Уимблдоне-2025
Француз в упорном пятисетовом поединке уступил лаки-лузеру
Именитый французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 48) завершил выступление на Уимбодоне-2025.
Во втором раунде француз в упорном пятисетовом поединке уступил лаки-лузеру Мартону Фучовичу (АТР 105) из Венгрии.
Соперники начали противостояние еще вчера и провели на корте четыре сета, после чего встреча была прервана из-за комендантского часа. Монфис мог закрыть Мартона в четырех партиях, если бы в последнем сете реализовал преимущество со счета 5:3. Однако Гаэль позволил оппоненту вернуться в игру и отдал тай-брейк. В пятом сете сильнее оказался представитель Венгрии.
Уимблдон-2025. 1/32 финала
Мартон Фучович (Венгрия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:4
Это была пятая встреча между теннисистами, счет стал 3:2 в пользу Монфиса.
Следующим соперником Фучовича будет десятый сеяный американец Бен Шелтон (АТР 10).
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