Монфис в борьбе уступил Фучовичу и завершил выступление на Уимблдоне-2025

Именитый французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 48) завершил выступление на Уимбодоне-2025.

Во втором раунде француз в упорном пятисетовом поединке уступил лаки-лузеру Мартону Фучовичу (АТР 105) из Венгрии.

Соперники начали противостояние еще вчера и провели на корте четыре сета, после чего встреча была прервана из-за комендантского часа. Монфис мог закрыть Мартона в четырех партиях, если бы в последнем сете реализовал преимущество со счета 5:3. Однако Гаэль позволил оппоненту вернуться в игру и отдал тай-брейк. В пятом сете сильнее оказался представитель Венгрии.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Мартон Фучович (Венгрия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:4

Это была пятая встреча между теннисистами, счет стал 3:2 в пользу Монфиса.

Следующим соперником Фучовича будет десятый сеяный американец Бен Шелтон (АТР 10).