Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Монфис в борьбе уступил Фучовичу и завершил выступление на Уимблдоне-2025
Уимблдон
04 июля 2025, 15:37 | Обновлено 04 июля 2025, 15:41
465
2

Монфис в борьбе уступил Фучовичу и завершил выступление на Уимблдоне-2025

Француз в упорном пятисетовом поединке уступил лаки-лузеру

04 июля 2025, 15:37 | Обновлено 04 июля 2025, 15:41
465
2
Монфис в борьбе уступил Фучовичу и завершил выступление на Уимблдоне-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Именитый французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 48) завершил выступление на Уимбодоне-2025.

Во втором раунде француз в упорном пятисетовом поединке уступил лаки-лузеру Мартону Фучовичу (АТР 105) из Венгрии.

Соперники начали противостояние еще вчера и провели на корте четыре сета, после чего встреча была прервана из-за комендантского часа. Монфис мог закрыть Мартона в четырех партиях, если бы в последнем сете реализовал преимущество со счета 5:3. Однако Гаэль позволил оппоненту вернуться в игру и отдал тай-брейк. В пятом сете сильнее оказался представитель Венгрии.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Мартон Фучович (Венгрия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:4

Это была пятая встреча между теннисистами, счет стал 3:2 в пользу Монфиса.

Следующим соперником Фучовича будет десятый сеяный американец Бен Шелтон (АТР 10).

По теме:
Костюк / Русе – Се Шувэй / Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Победительница четырех турниров Grand Slam вылетела из Уимблдона-2025
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон-2025 Гаэль Монфис Мартон Фучович
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
Футбол | 04 июля 2025, 07:41 13
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»

Артем выделил Валентина Белькевича

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
Футбол | 03 июля 2025, 21:49 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты

Клуб вывел из обращения 20-й номер, до этого принадлежавший португальцу

Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Футбол | 04.07.2025, 08:47
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Черноморец нацелился на двух игроков Ворсклы. Среди них – Кулач
Футбол | 04.07.2025, 11:03
Черноморец нацелился на двух игроков Ворсклы. Среди них – Кулач
Черноморец нацелился на двух игроков Ворсклы. Среди них – Кулач
ЯСТРЕМСКАЯ: «Когда играешь против россиян, то хочется еще больше выиграть»
Теннис | 04.07.2025, 11:26
ЯСТРЕМСКАЯ: «Когда играешь против россиян, то хочется еще больше выиграть»
ЯСТРЕМСКАЯ: «Когда играешь против россиян, то хочется еще больше выиграть»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Обсервер Влад
Лошара
Ответить
-1
Ukrnazyk
Красота
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
03.07.2025, 03:59 4
Футбол
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
03.07.2025, 20:05 77
Теннис
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
03.07.2025, 13:26 1
Футбол
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/16 финала Уимблдона-2025
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/16 финала Уимблдона-2025
03.07.2025, 07:05
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»
03.07.2025, 08:40 1
Бокс
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
04.07.2025, 08:18 6
Футбол
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
04.07.2025, 12:05 3
Футбол
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
04.07.2025, 01:08 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем