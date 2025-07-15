Отдадут миллионы. Манчестер Юнайтед нацелился на форварда Челси

24-летний нападающий «Челси» Николас Джексон рассматривается тренером «Манчестер Юнайтед» Рубеном Аморимом как усиление.

Об этом сообщает издание talkSPORT.

Сообщается, что в «Челси» сейчас очень большая конкуренция на позиции нападающих. К команде присоединились Лиам Делап из «Ипсвича» и Жоау Педру из «Брайтона».

Также издание сообщает, что тренер «пенсионеров» Энцо Мареска недоволен дисциплиной Джексона, ведь его поведение на поле начало приводить к удалениям.

Известно, что «Манчестер Юнайтед» не единственный претендент на Николаса Джексона, ведь в услугах форварда также заинтересован другой клуб из Англии – «Астон Вилла».

Ранее стало известно, что «Челси» установил сумасшедший ценник на Николаса Джексона.