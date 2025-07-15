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  4. Отдадут миллионы. Манчестер Юнайтед нацелился на форварда Челси
Англия
15 июля 2025, 17:58 |
873
2

Отдадут миллионы. Манчестер Юнайтед нацелился на форварда Челси

Николас Джексон может стать игроком «красных дьяволов»

15 июля 2025, 17:58 |
873
2
Отдадут миллионы. Манчестер Юнайтед нацелился на форварда Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний нападающий «Челси» Николас Джексон рассматривается тренером «Манчестер Юнайтед» Рубеном Аморимом как усиление.

Об этом сообщает издание talkSPORT.

Сообщается, что в «Челси» сейчас очень большая конкуренция на позиции нападающих. К команде присоединились Лиам Делап из «Ипсвича» и Жоау Педру из «Брайтона».

Также издание сообщает, что тренер «пенсионеров» Энцо Мареска недоволен дисциплиной Джексона, ведь его поведение на поле начало приводить к удалениям.

Известно, что «Манчестер Юнайтед» не единственный претендент на Николаса Джексона, ведь в услугах форварда также заинтересован другой клуб из Англии – «Астон Вилла».

Ранее стало известно, что «Челси» установил сумасшедший ценник на Николаса Джексона.

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Николас Джексон Манчестер Юнайтед Челси трансферы трансферы АПЛ Рубен Аморим
Александр Сильченко Источник: talkSPORT
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Puppet_master
100% вони тратяться кожне трансферне вікно 100-нями лямів, і а результату 0
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GloryUkraine
У МЮ селекціонер зійшов з глузду?
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