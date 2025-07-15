Отдадут миллионы. Манчестер Юнайтед нацелился на форварда Челси
Николас Джексон может стать игроком «красных дьяволов»
24-летний нападающий «Челси» Николас Джексон рассматривается тренером «Манчестер Юнайтед» Рубеном Аморимом как усиление.
Об этом сообщает издание talkSPORT.
Сообщается, что в «Челси» сейчас очень большая конкуренция на позиции нападающих. К команде присоединились Лиам Делап из «Ипсвича» и Жоау Педру из «Брайтона».
Также издание сообщает, что тренер «пенсионеров» Энцо Мареска недоволен дисциплиной Джексона, ведь его поведение на поле начало приводить к удалениям.
Известно, что «Манчестер Юнайтед» не единственный претендент на Николаса Джексона, ведь в услугах форварда также заинтересован другой клуб из Англии – «Астон Вилла».
Ранее стало известно, что «Челси» установил сумасшедший ценник на Николаса Джексона.
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