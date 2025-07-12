Челси установил безумный ценник на форварда. Он забил 30 голов за клуб

Лондонский «Челси» может продать сенегальского нападающего Николаса Джексона, сообщает издание Goal.com.

По информации источника, «синие» готовы отпустить 24-летнего футболиста за 100 миллионов британских фунтов.

Отмечается, что игроком интересуется итальянский «Милан».

В сезоне 2024/25 Николас Джексон провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Николасом Джексоном интересуется «Барселона».