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  4. Челси установил безумный ценник на форварда. Он забил 30 голов за клуб
Англия
12 июля 2025, 10:45 |
967
1

Челси установил безумный ценник на форварда. Он забил 30 голов за клуб

Николаса Джексона оценивают в 100 миллионов фунтов

12 июля 2025, 10:45 |
967
1
Челси установил безумный ценник на форварда. Он забил 30 голов за клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Джексон

Лондонский «Челси» может продать сенегальского нападающего Николаса Джексона, сообщает издание Goal.com.

По информации источника, «синие» готовы отпустить 24-летнего футболиста за 100 миллионов британских фунтов.

Отмечается, что игроком интересуется итальянский «Милан».

В сезоне 2024/25 Николас Джексон провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Николасом Джексоном интересуется «Барселона».

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Николас Джексон Челси Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: Goal.com
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Комментарии 1
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mostepicfail
шось попахує аж занадто. гравець труп, ще й з дисципліною великі проблеми. дуже сумніваюсь що його хтось дорожче за 40-50 захоче взяти)
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