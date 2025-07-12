Англия12 июля 2025, 10:45 |
967
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Челси установил безумный ценник на форварда. Он забил 30 голов за клуб
Николаса Джексона оценивают в 100 миллионов фунтов
12 июля 2025, 10:45 |
967
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Лондонский «Челси» может продать сенегальского нападающего Николаса Джексона, сообщает издание Goal.com.
По информации источника, «синие» готовы отпустить 24-летнего футболиста за 100 миллионов британских фунтов.
Отмечается, что игроком интересуется итальянский «Милан».
В сезоне 2024/25 Николас Джексон провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Николасом Джексоном интересуется «Барселона».
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Комментарии 1
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шось попахує аж занадто. гравець труп, ще й з дисципліною великі проблеми. дуже сумніваюсь що його хтось дорожче за 40-50 захоче взяти)
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