По пути Златана. Почему Модрич выбрал Милан

«Легенда»: так незамысловато, но емко один из самых титулованных клубов Европы – «Милан» – представил одного из самых титулованных игроков континента – Луку Модрича.

Сам Лука Модрич по этому поводу отметил, что очень счастлив. И что ждет-не дождется, когда сможет дебютировать за свой новый клуб.

Желающие строить конспирологические теории или просто слушать красивые истории тут же извлекли из глубин всемирной паутины детское фото Луки Модрича, еще совсем не одного из самых титулованных игроков Европы. Просто маленького Луки Модрича. На фото маленький Лука в костюме «Милана».

Маленький Лука Модрич хотел быть игроком «россонери», потому что за этот клуб выступал его кумир – Звонимир Бобан. Звони отыграл еще за один клуб, за который с детства болел Модрич – загребское «Динамо».

Но детская мечта Луки Модрича так и осталась мечтой. Он повторил путь своего кумира лишь частично: тоже защищал цвета «Динамо» из столицы Хорватии. А дальше пошел другим путем.

Каким оказался путь одного из лучших и однозначно одного из самых титулованных игроков нового времени, мы все прекрасно помним. Уж слишком свежо еще в памяти его мадридское прошлое. И никакое другое его клубное прошлое или будущее не сможет затмить или хотя бы посоревноваться в крутости с его эрой в «Реале».

Тем не менее, Модрич из множества вариантов продолжения карьеры выбрал именно «Милан». Совпадение? Не думаю. Однако, в то же время, и не вижу в данном случае предпосылок для голливудского сценария. Дескать, нынешний кумир хорватских детишек, став великим в великом клубе, все-таки на закате карьеры решил перейти в еще один великий клуб, в котором когда-то блистал его кумир. И кумир целого поколения хорватских мальчишек, которые уже успели вырасти.

Вряд ли все так патетически. На мой взгляд, в сложившиеся ситуации, в этой внешне красивой глянцевой истории куда больше прагматизма, нежели романтики. Все, в общем-то, просто, если разобраться.

То, что с окончанием эры Модрича в «Реале» не закончится его футбольная эра, было очевидно. Он и сам об этом намекал, да и его окружение тоже. И вариантов для продления карьеры он действительно имел немало. Это и МЛС, и саудовская лига, и родное загребское «Динамо».

В принципе, все из вышеперечисленных вариантов его устраивали. Устраивали, в первую очередь, с точки зрения игрового тонуса, ведь игровой тонус все еще лучшему полузащитнику сборной Хорватии накануне Мундиала-2026 еще как нужен. Хоть Модрич уже, вроде бы, и попрощался с Евро, но на грядущем чемпионате мира 39-летний капитан «шахматных» очень хочет сыграть. И вот в этой связи ему очень нужна игровая практика.

Безусловно, во всех трех вариантах Модрич бы имел регулярную игровую практику.

Все те варианты его устраивали еще и потому, что он публично заявил, что не желает выступать в клубе, который хотя бы теоретически сможет сыграть с «Реалом» в одном турнире (загребское «Динамо» не стало чемпионом Хорватии, посему пересечься в новом сезоне ЛЧ с «Мадридом» не могло).

Но Модрич, окромя игрового тонуса, все-таки захотел большего. Своей великой карьерой он на это большее заслужил.

Если вынести за скобки родное «Динамо», то и в МЛС, и особенно у саудитов Лука имел возможность заработать значительно больше тех трех с «хвостиком» миллионов евро в год, положенных ему по контракту в «Милане». Но он не захотел жертвовать спортивной составляющей во благо финансового интереса. Посему и выбрал «Милан» – один из величайших клубов мира, который, волею судьбы, в новой сезоне не будет играть в еврокубках.

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А иных вариантов продолжения карьеры, то есть предложений от великих клубов, которые бы не пересекались с его любимым «Мадридом» в ЛЧ, вроде бы и не было.

И уж только после всего этого можно и нужно вытаскивать на свет Божий детскую фотографию просто Луки Модрича. Просто в костюме «Милана», за который просто играл когда-то Звонимир Бобан, детский кумир хорватских мальчишек и Луки Модрича.

Как по мне, то в связи с приходом Модрича в «красно-черную» часть Милана куда более очевиднее напрашивается иная параллель. Иная история просится наружу. Эта история – о камбэке Златана Ибрагимовича.

Ибра вернулся в «Милан» после длительных странствий. Уже на закате карьеры: в 38-м. Он уже не забивал в каждом матче ударом карате. Да и не играл он тогда в каждом матче. Но благодаря богатейшему опыту и огромному авторитету шведского форварда, «Милан» в первый же сезон после возвращения Златана стал чемпионом Италии.

Почему бы истории не повториться сейчас? Авторитета и опыта у Луки как минимум не меньше, чем у Ибры. К тому же, в «Милан» перебрался и Макс Аллегри, который точно знает, как делать команду чемпионом. К тому же, отсутствие еврокубковой нагрузки – отличный способ сосредоточиться на завоевании скудетто. Блестяще доказано «Наполи» в минувшем сезоне.

Этот амбициозный проект, этот удобный игровой график, эта возможность быть тренером на поле и непререкаемым идолом в раздевалке как нельзя лучше подходят одному из лучших футболистов континента.

Звезды расположились правильно.

Все, в общем-то, просто. Но все равно очень круто.