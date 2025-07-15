ВИДЕО. Тимур Стецьков присоединился к Карпатам на сборах в Австрии

Львовские «Карпаты» продолжают подготовку к предстоящему сезону Украинской Премьер-лиги в рамках сборов в Австрии.

Сегодня к команде присоединился украинский защитник Тимур Стецьков. Центрбек пропустил достаточно долгий период времени из-за травмы мениска.

Тимур Стецьков присоединился к «Карпатам» в январе 2025 года, перейдя в клуб из криворожского «Кривбасса». На поле в футболке Львовского клуба он выходил 7 раз, успел отличиться двумя голевыми передачами.

Уже 17 июля «Карпаты» сыграют товарищеский матч с венгерским «Дьером».

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» вырвали ничью в спарринге с «Вольфсбергером».