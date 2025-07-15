Украина. Премьер лига15 июля 2025, 18:44 | Обновлено 15 июля 2025, 18:45
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Неевропейский клуб. Заря назвала финального соперника на сборах в Словении
Луганская команда сыграет против катарского «Аль-Сайлия»
15 июля 2025, 18:44 | Обновлено 15 июля 2025, 18:45
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Луганская «Заря» определилась с последним соперником на летних сборах в Словении.
Контрольный поединок во время учебно-тренировочных сборов украинский клуб проведет против чемпиона Катара прошлого сезона среди команд первой лиги – клуба «Аль-Сайлия».
Планируется, что матч состоится 22 июля – информация о старте игры будет опубликована позже.
В предыдущем контрольном поединке луганский клуб не смог переиграть «Сараево» из Боснии и Герцеговины – 0:0.
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