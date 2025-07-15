Неевропейский клуб. Заря назвала финального соперника на сборах в Словении

Луганская «Заря» определилась с последним соперником на летних сборах в Словении.

Контрольный поединок во время учебно-тренировочных сборов украинский клуб проведет против чемпиона Катара прошлого сезона среди команд первой лиги – клуба «Аль-Сайлия».

Планируется, что матч состоится 22 июля – информация о старте игры будет опубликована позже.

В предыдущем контрольном поединке луганский клуб не смог переиграть «Сараево» из Боснии и Герцеговины – 0:0.