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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 18:44 | Обновлено 15 июля 2025, 18:45
97
0

Неевропейский клуб. Заря назвала финального соперника на сборах в Словении

Луганская команда сыграет против катарского «Аль-Сайлия»

15 июля 2025, 18:44 | Обновлено 15 июля 2025, 18:45
97
0
Неевропейский клуб. Заря назвала финального соперника на сборах в Словении
ФК Заря

Луганская «Заря» определилась с последним соперником на летних сборах в Словении.

Контрольный поединок во время учебно-тренировочных сборов украинский клуб проведет против чемпиона Катара прошлого сезона среди команд первой лиги – клуба «Аль-Сайлия».

Планируется, что матч состоится 22 июля – информация о старте игры будет опубликована позже.

В предыдущем контрольном поединке луганский клуб не смог переиграть «Сараево» из Боснии и Герцеговины – 0:0.

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Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Андрей Витренко Источник: ФК Заря Луганск
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