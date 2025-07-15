Реал побил рекорд: рейтинг самых дорогих левых защитников в истории клуба

15 июля мадридский «Реал» официально объявил о подписании левого защитника «Бенфики» Альваро Каррераса.

Трансфер испанца стал самым дорогим на этой позиции в истории Ла Лиги – 50 млн евро. До этого лидером был другой левый защитник «сливочных» – Ферлан Менди, который перешел из «Лиона» в состав королевского клуба за 48 млн евро.

Каррерас также делит второе место с Эдером Милитао среди самых дорогих защитников в истории клуба (по 50 млн евро). Выше в списке расположился только Дин Хейсен (62,5 млн евро), который присоединился в ряды мадридцев этим летом.

В сезоне 2024/25 Альваро принял участие в 54 поединках, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.