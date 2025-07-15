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WTA
15 июля 2025, 15:28 | Обновлено 15 июля 2025, 15:43
79
0

Н. Киченок / Ниномия – Акуге Ноха / Шунк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Гамбурге

15 июля 2025, 15:28 | Обновлено 15 июля 2025, 15:43
79
0
Н. Киченок / Ниномия – Акуге Ноха / Шунк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Надежда Киченок

15 июля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В 1/8 финала украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) сыграют против немок Номы Акуге Ноха и Насташи Шунк. Поединок состоится пятым запуском на корте №1 после игры Шарма – Гирлингс-Мартинес. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния во втором круге поборются либо против Барэ / Шербан, либо против Ченгиз / Яшина.

📺 Видеотрансляция

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Надежда Киченок Макото Ниномия Насташа Шунк Нома Акуге Ноха смотреть онлайн WTA Гамбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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