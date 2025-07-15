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Азартные игры
15 июля 2025, 15:20 |
53
0

Андрес Иньеста стал лицом новой международной рекламной кампании

Легендарный полузащитник будет участвовать в проектах для болельщиков

15 июля 2025, 15:20 |
53
0
Андрес Иньеста стал лицом новой международной рекламной кампании
Getty Images/Global Images Ukraine.Андрес Иньеста

Легенда испанского футбола Андрес Иньеста присоединился к MelBet в качестве посла бренда в рамках новой кампании «The Greatest 8», отражающей восемь ключевых ценностей, таких как страсть, лидерство и гениальность.

В рамках сотрудничества запланирована серия розыгрышей призов, активности в социальных сетях, специальные рекламные акции и выпуск лимитированных сувениров с автографом футболиста. Кампания нацелена на вовлечение поклонников спорта по всему миру и построение более тесной связи между брендом и его аудиторией.

Иньеста стал третьей звездой, присоединившейся к MelBet в 2025 году – после Дидье Дрогба и Монами Гош. Сделка подчеркивает стремление оператора укрепить глобальное присутствие за счет коллабораций с известными личностями. Условия соглашения с Иньестой не раскрываются.

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Александр Гринник Источник
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