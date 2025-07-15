Андрес Иньеста стал лицом новой международной рекламной кампании
Легендарный полузащитник будет участвовать в проектах для болельщиков
Легенда испанского футбола Андрес Иньеста присоединился к MelBet в качестве посла бренда в рамках новой кампании «The Greatest 8», отражающей восемь ключевых ценностей, таких как страсть, лидерство и гениальность.
В рамках сотрудничества запланирована серия розыгрышей призов, активности в социальных сетях, специальные рекламные акции и выпуск лимитированных сувениров с автографом футболиста. Кампания нацелена на вовлечение поклонников спорта по всему миру и построение более тесной связи между брендом и его аудиторией.
Иньеста стал третьей звездой, присоединившейся к MelBet в 2025 году – после Дидье Дрогба и Монами Гош. Сделка подчеркивает стремление оператора укрепить глобальное присутствие за счет коллабораций с известными личностями. Условия соглашения с Иньестой не раскрываются.
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