Андрес Иньеста стал лицом новой международной рекламной кампании

Легенда испанского футбола Андрес Иньеста присоединился к MelBet в качестве посла бренда в рамках новой кампании «The Greatest 8», отражающей восемь ключевых ценностей, таких как страсть, лидерство и гениальность.

В рамках сотрудничества запланирована серия розыгрышей призов, активности в социальных сетях, специальные рекламные акции и выпуск лимитированных сувениров с автографом футболиста. Кампания нацелена на вовлечение поклонников спорта по всему миру и построение более тесной связи между брендом и его аудиторией.

Иньеста стал третьей звездой, присоединившейся к MelBet в 2025 году – после Дидье Дрогба и Монами Гош. Сделка подчеркивает стремление оператора укрепить глобальное присутствие за счет коллабораций с известными личностями. Условия соглашения с Иньестой не раскрываются.

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