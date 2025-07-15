Решение Гвардиолы. Шесть футболистов могут покинуть Манчестер Сити

Шесть футболистов могут покинуть английский «Манчестер Сити» накануне старта нового сезона – об этом сообщил британский журналист Джордан Кемпбэлл.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола продолжает формировать состав для борьбы за чемпионство в Премьер-лиге и определился с теми игроками, которые не входят в его планы.

Защитник Джон Стоунз, полузащитники Матео Ковачич, Илкай Гюндоган, Клаудио Эчеверри, Нико О'Райли и вингер Оскар Бобб могут искать себе новые команды. По информации британской прессы, «Манчестер Сити» рассматривает и полноценные трансферы, и аренды.

На данный момент, английский клуб имеет лишь одно предложение – в услугах Гюндогана заинтересован турецкий «Галатасарай», который занял первое место в чемпионате и планирует оформить трансфер опытного 34-летнего игрока из Германии.

Ранее сообщалось, что английский «Челси» обогнал «Манчестер Сити» по количеству трофеев в ХХІ веке.