Где Реал и Барса? Обнародован рейтинг лучших клубов мира после финала КЧМ

Статистический портал Opta обнародовал список лучших клубов мира после финала клубного чемпионата мира, в котором лондонский «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0.

Первое место занимает «ПСЖ», который является обладателем требла и финалистом КЧМ. Вторым идет «Ливерпуль», который в прошедшем сезоне стал чемпионом Английской Премьер-лиги.

Тройку лучших закрывает серебряный призер все той же Английской Премьер Лиги – «Арсенал».

«Барселона» и мадридский «Реал» занимают 5-е и 6-е место соответственно.

Топ-10 лучших клубов мира по версии Opta:

Ранее сообщалось о том, что обнародован рейтинг «Золотого мяча» после победы «Челси» на КЧМ.