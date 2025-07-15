Где Реал и Барса? Обнародован рейтинг лучших клубов мира после финала КЧМ
Лучшим клубом мира является «ПСЖ»
Статистический портал Opta обнародовал список лучших клубов мира после финала клубного чемпионата мира, в котором лондонский «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0.
Первое место занимает «ПСЖ», который является обладателем требла и финалистом КЧМ. Вторым идет «Ливерпуль», который в прошедшем сезоне стал чемпионом Английской Премьер-лиги.
Тройку лучших закрывает серебряный призер все той же Английской Премьер Лиги – «Арсенал».
«Барселона» и мадридский «Реал» занимают 5-е и 6-е место соответственно.
Топ-10 лучших клубов мира по версии Opta:
Ранее сообщалось о том, что обнародован рейтинг «Золотого мяча» после победы «Челси» на КЧМ.
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