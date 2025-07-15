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15 июля 2025, 15:27 |
731
1

Где Реал и Барса? Обнародован рейтинг лучших клубов мира после финала КЧМ

Лучшим клубом мира является «ПСЖ»

15 июля 2025, 15:27 |
731
1
Где Реал и Барса? Обнародован рейтинг лучших клубов мира после финала КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

Статистический портал Opta обнародовал список лучших клубов мира после финала клубного чемпионата мира, в котором лондонский «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0.

Первое место занимает «ПСЖ», который является обладателем требла и финалистом КЧМ. Вторым идет «Ливерпуль», который в прошедшем сезоне стал чемпионом Английской Премьер-лиги.

Тройку лучших закрывает серебряный призер все той же Английской Премьер Лиги – «Арсенал».

«Барселона» и мадридский «Реал» занимают 5-е и 6-е место соответственно.

Топ-10 лучших клубов мира по версии Opta:

Ранее сообщалось о том, что обнародован рейтинг «Золотого мяча» после победы «Челси» на КЧМ.

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Opta ПСЖ Ливерпуль Барселона Арсенал Лондон Манчестер Сити Челси Реал Мадрид Бавария Астон Вилла Ньюкасл рейтинг
Даниил Кирияка Источник: The Analyst
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Andromed
все заслужено, але останній матч проти Челсі лишив гіркий осад 
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