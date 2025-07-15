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Испания
15 июля 2025, 16:49 | Обновлено 15 июля 2025, 16:50
422
0

ФОТО. Каррерас был презентован в качестве игрока Реала

Испанский фулбек присоединился к испанскому гранду

15 июля 2025, 16:49 | Обновлено 15 июля 2025, 16:50
422
0
ФОТО. Каррерас был презентован в качестве игрока Реала
ФК Реал Мадрид. Альваро Карерас

Испанский фулбек Альваро Каррерас был презентован в качестве игрока мадридского «Реала».

Вчера «сливочные» в своих социальных сетях сообщили о том, что 22-летний футболист присоединился к команде, перейдя из лиссабонской «Бенфики».

15 июля состоялась полноценная презентация футболиста в качестве игрока мадридского гранда. Срок соглашения между сторонами составляет 6 лет.

В прошедшем сезоне Альваро Каррерас провел 54 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 4 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» уже нашел кем заменить Лунина, на которого нацелился «Вильярреал».

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Альваро Каррерас Реал Мадрид Бенфика фото Ла Лига чемпионат Испании по футболу презентация
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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