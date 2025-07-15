ФОТО. Каррерас был презентован в качестве игрока Реала
Испанский фулбек присоединился к испанскому гранду
Испанский фулбек Альваро Каррерас был презентован в качестве игрока мадридского «Реала».
Вчера «сливочные» в своих социальных сетях сообщили о том, что 22-летний футболист присоединился к команде, перейдя из лиссабонской «Бенфики».
15 июля состоялась полноценная презентация футболиста в качестве игрока мадридского гранда. Срок соглашения между сторонами составляет 6 лет.
В прошедшем сезоне Альваро Каррерас провел 54 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 4 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» уже нашел кем заменить Лунина, на которого нацелился «Вильярреал».
🌟 #WelcomeCarreras 🌟 pic.twitter.com/Wf8byHe7jF— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 15, 2025
🤍 #WelcomeCarreras 🤍 pic.twitter.com/CyB3Cgaseh— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 15, 2025
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