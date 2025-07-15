ФОТО. Каррерас был презентован в качестве игрока Реала

Испанский фулбек Альваро Каррерас был презентован в качестве игрока мадридского «Реала».

Вчера «сливочные» в своих социальных сетях сообщили о том, что 22-летний футболист присоединился к команде, перейдя из лиссабонской «Бенфики».

15 июля состоялась полноценная презентация футболиста в качестве игрока мадридского гранда. Срок соглашения между сторонами составляет 6 лет.

В прошедшем сезоне Альваро Каррерас провел 54 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 4 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» уже нашел кем заменить Лунина, на которого нацелился «Вильярреал».