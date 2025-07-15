Реал уже нашел кем заменить Лунина, на которого нацелился Вильярреал

Мадридский «Реал» уже нашел кем заменить украинского голкипера Андрея Лунина, сообщает El Gold Digital.

По информации источника, на замену 26-летнего футболиста, на подписание которого нацелился «Вильярреал», «сливочные» рассматривают следующих футболистов:

Давид Сория: последние несколько лет испанец находится в поле зрения «Реала», в котором игрок провел несколько лет в качестве игрока академии.

Антонио Сивера: Антонио привлек внимание «сливочных» благодаря своей игре за «Алавес».

Диего Конде: воспитанник академии «Реала» может заменить АНдрея в случае его трансфера в «Вильярреал».

Ранее сообщалось о том, что окружение Лунина пытается повлиять на его решение относительно «Реала».