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Испания
15 июля 2025, 15:44 |
442
0

Реал уже нашел кем заменить Лунина, на которого нацелился Вильярреал

Мадридский гранд рассматривает сразу 3 голкиперов

15 июля 2025, 15:44 |
442
0
Реал уже нашел кем заменить Лунина, на которого нацелился Вильярреал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» уже нашел кем заменить украинского голкипера Андрея Лунина, сообщает El Gold Digital.

По информации источника, на замену 26-летнего футболиста, на подписание которого нацелился «Вильярреал», «сливочные» рассматривают следующих футболистов:

  • Давид Сория: последние несколько лет испанец находится в поле зрения «Реала», в котором игрок провел несколько лет в качестве игрока академии.
  • Антонио Сивера: Антонио привлек внимание «сливочных» благодаря своей игре за «Алавес».
  • Диего Конде: воспитанник академии «Реала» может заменить АНдрея в случае его трансфера в «Вильярреал».

Ранее сообщалось о том, что окружение Лунина пытается повлиять на его решение относительно «Реала».

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Андрей Лунин Давид Сория Реал Мадрид Хетафе Алавес Вильярреал трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: El Gol Digital
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