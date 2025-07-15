Испания15 июля 2025, 15:44 |
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Реал уже нашел кем заменить Лунина, на которого нацелился Вильярреал
Мадридский гранд рассматривает сразу 3 голкиперов
15 июля 2025, 15:44 |
442
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Мадридский «Реал» уже нашел кем заменить украинского голкипера Андрея Лунина, сообщает El Gold Digital.
По информации источника, на замену 26-летнего футболиста, на подписание которого нацелился «Вильярреал», «сливочные» рассматривают следующих футболистов:
- Давид Сория: последние несколько лет испанец находится в поле зрения «Реала», в котором игрок провел несколько лет в качестве игрока академии.
- Антонио Сивера: Антонио привлек внимание «сливочных» благодаря своей игре за «Алавес».
- Диего Конде: воспитанник академии «Реала» может заменить АНдрея в случае его трансфера в «Вильярреал».
Ранее сообщалось о том, что окружение Лунина пытается повлиять на его решение относительно «Реала».
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