Окружение Лунина пытается повлиять на его решение относительно Реала

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин решил остаться в королевском клубе еще на один сезон, сообщает издание Defensa Central.

Однако, по информации источника, с таким решением 26-летнего футболиста не согласны люди из его окружения. Они пытаются убедить игрока все-таки сменить команду.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 матчей на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль».

Ранее сообщалось, что «Реал» назвал Андрею Лунину два условия для трансфера.