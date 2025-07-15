Окружение Лунина пытается повлиять на его решение относительно Реала
Близкие к Андрею люди призывают вратаря покинуть мадридский гранд
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин решил остаться в королевском клубе еще на один сезон, сообщает издание Defensa Central.
Однако, по информации источника, с таким решением 26-летнего футболиста не согласны люди из его окружения. Они пытаются убедить игрока все-таки сменить команду.
Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 матчей на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль».
Ранее сообщалось, что «Реал» назвал Андрею Лунину два условия для трансфера.
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