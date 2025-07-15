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  4. Окружение Лунина пытается повлиять на его решение относительно Реала
Испания
15 июля 2025, 14:16 |
598
1

Окружение Лунина пытается повлиять на его решение относительно Реала

Близкие к Андрею люди призывают вратаря покинуть мадридский гранд

15 июля 2025, 14:16 |
598
1
Окружение Лунина пытается повлиять на его решение относительно Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин решил остаться в королевском клубе еще на один сезон, сообщает издание Defensa Central.

Однако, по информации источника, с таким решением 26-летнего футболиста не согласны люди из его окружения. Они пытаются убедить игрока все-таки сменить команду.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 матчей на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль».

Ранее сообщалось, что «Реал» назвал Андрею Лунину два условия для трансфера.

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трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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Burevestnik
ЧЕТВЕРТА  новина на сайті про Луніна:
08:58, автор Олійник;
10:45, автор Романенко;
13:22, автор Романенко;
14:16, автор Вус.
До кінця доби більше восьми годин.
Якщо авт0ри сайту піднатужаться, то буде ще... Чекаємо...
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