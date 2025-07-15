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15 июля 2025, 23:59 |
195
0

Йоахим Лев может вернутся к работе после 4-летней паузы. Идут переговоры

Немецкий коуч может возглавить сборную Узбекистана

15 июля 2025, 23:59 |
195
0
Йоахим Лев может вернутся к работе после 4-летней паузы. Идут переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Йохаим Лев

Немецкий специалист Йоахим Лев может стать главным тренером сборной Узбекистана, сообщает Champion.asia.

По информации источника, сторон ведут переговоры касательно соглашения. Последним местом работы Йохами Лева была сборная Германии, которую он покинул в 2021 году.

Сборная Узбекистана уже квалифицировалась на предстоящий чемпионат мира 2026 в США.

Ожидается, что вопрос по назначению Йохима Лева на пост тренера сборной Узбекистана решится в ближайшую неделю

Ранее сообщалось о том, что сборная Узбекистана впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира.

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Йоахим Лёв сборная Узбекистана по футболу сборная Германии по футболу назначение тренера
Даниил Кирияка Источник
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