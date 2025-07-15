«Невозможно мечтать скромно». Сомай рассказал о работе в Шахтере

Тренер-аналитик донецкого «Шахтера» Мерт Сомай рассказал о себе и амбициях клуба:

– Расскажите о себе и своих обязанностях в «Шахтере».

– Меня зовут Мерт Сомай, я родился в 1986 году в Стамбуле. Начал путь в академии «Бешикташа», а после 10 лет там профессионально играл в Турции 20 лет. В прошлом году присоединился к штабу Арды Турана. Мы вместе уже полтора года, а в прошлом сезоне успешно выступили в турецкой Суперлиге. Сейчас в «Шахтере» я тренер-аналитик, и с Радионом Пальцун мы делаем все для успеха команды.

– Как вы отреагировали на интерес «Шахтера» и что почувствовали, присоединившись к клубу?

– Были очень взволнованы. Знаем, какой это большой клуб, еще с тех пор, как играли в футбол. После приезда нас тепло встретили, что очень мотивировало и помогло легче сосредоточиться на работе.

– Какие главные требования предъявляете к футболистам?

– У нас очень молодая и талантливая команда – мы это осознаем. В то же время у нас есть молодой, талантливый и опытный тренер. Это отличный шанс для обеих сторон, поэтому нам легко мечтать. Ближайшая цель – матч с «Ильвесом», но потом, конечно, у нас большие цели.

– Вы прошли предсезонные сборы, какие впечатления остались от тяжелой работы команды на тренировках?

– Времени мало, поэтому стараемся все успеть и много работаем. Сначала тренировки были интенсивными, сейчас темп немного снизили. Но игроки хорошо отреагировали, мы всеми ими очень довольны.

– Какие футбольные мечты, цели и амбиции вместе с «Шахтером» у вас есть?

– На самом деле наши футбольные мечты безграничны, потому что наш тренер видел самый высокий уровень игры. С ним невозможно мечтать скромно.

Ранее сообщалось о том, что украинец, который не нужен Турану, не покидает «Шахтер» из-за денег.